Nintendo-Fan entdeckt seltenen Game Boy-Reisekoffer im Antiquitätenladen, prall gefüllt mit Handheld und Spielen: "Als hätte ich in der Lotterie gewonnen"

Ist dieser Game Boy-Koffer neu oder ist der mit Perwoll gewaschen? Sorry, den konnten wir uns nicht verkneifen. (Bild: Reddit/user/TheTriscuit)

Die meisten alten Gaming-Schätze lungern heutzutage wohl auf Flohmärkten oder Kleinanzeigen rum. Dass sich aber auch ein Besuch beim Antiquitätenladen um die Ecke lohnen kann, zeigt der Glücksfund eines Nintendo-Fans, der ein ziemlich gutes Gesamtpaket ergattern konnte.

Game Boy-Koffer sieht so neu aus, "als wäre dieses Ding in einem Tresor versiegelt worden"

Originale, richtig gut erhaltene Game Boys zu finden, wird logischerweise mit der Zeit immer schwerer. Immerhin ist das originale Modell vor inzwischen 37 Jahren erschienen! Ähnlich ist das bei der offiziellen Tragetasche, die es damals zu kaufen gab. Ein Blick auf eBay zeigt noch reichlich Angebote, die meisten Cases sehen aber ganz schon verranzt aus.

Umso mehr freute sich Reddit-User TheTriscuit entsprechend über seinen oder ihren Glücksfund. Der Nintendo-Fan entdeckte nämlich den Beitrag eines Antiquitätenladens in Bellingham, der davon berichtete, einen gut erhaltenen Game Boy-Koffer mitsamt Füllung frisch reinbekommen zu haben.

TheTriscuit fackelte nicht lange und rief bei dem Shop an. Die Sammlung kaufte er direkt ungesehen und nahm dann einen Roadtrip auf sich, um seine Anschaffung abzuholen.

Ganz günstig war das Ganze nicht: Für den Koffer inklusive Inhalt hat der User 225 US-Dollar (umgerechnet knapp 193 Euro) gezahlt. TheTriscuit scheint damit aber mehr als glücklich zu sein und schwärmt vom Zustand des Handhelds und der Spiele:

"Ich fühle mich, als hätte ich die Lotterie in einem Antiquitätenladen in Bellingham gewonnen. [...] Jetzt hab ich einen der saubersten Game Boys, die ich je gesehen habe und eine Sammlung großartiger Spiele. Ich wusste nicht mal, dass auch ein Reinigungsset, die Anleitungen und ein Link-Kabel dabei sind."

Trotz praktisch neuwertigem Look läuft der Game Boy aber nicht zu hundert Prozent einwandfrei. Wie der User in den Kommentaren erklärt, gibt es ein paar vertikale Linien auf dem Display, die nicht mehr funktionieren. Das ist für ihn aber keine große Hürde, da er Erfahrung mit Reparaturen hat und darauf hofft, das Problem leicht beheben zu können.

Das war übrigens nicht der einzige Glücksgriff, den der Fan ergattern konnte. Im gleichen Laden schnappte er sich nämlich auch einen Hefter voller Pokémonkarten für 40 US-Dollar und fand darin einige Karten, die laut "einer schnellen Googlesuche" in makellosem Zustand bis zu 1000 US-Dollar wert sein können. So ein Glück muss man wohl auch erstmal haben.

Sucht ihr gerne in Retroläden und Co. nach guten Funden oder hattet ihr mit so etwas bislang kein Glück?