PlayStation bewirbt merkwürdigen Resident Evil-Klon "Ebola Village" offiziell auf YouTube und löscht ihn nach Shitstorm wieder

Ebola Village erinnert nicht zufällig an Resident Evil.

In den Online-Shops von Nintendo, Sony und Co. landen immer wieder merkwürdige, mit KI erstellte Spiele oder offensichtliche Klone bekannter Marken. Dass solche Titel nicht aus den Stores genommen werden, ist das eine, dass sie aber auch direkt beworben werden, ist doch ungewöhnlich.

PlayStation bewirbt Resi-Klon

Wie unter anderem Insider Gaming berichtet, wurde kürzlich auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation ein Trailer zum demnächst erscheinenden "Ebola Village" veröffentlicht. Nach überwiegend negativen Reaktionen wurde das Video mittlerweile wieder offline genommen.

3:24 Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück

Autoplay

Auf dem japanischen YouTube-Kanal ist er allerdings noch immer zu finden. Der Titel vom Entwickler "indie_games_studio" ist offensichtlich stark von Capcoms Resident Evil-Reihe "inspiriert", was sich im Gameplay, beim Namen und auch bei der Darstellung des Titels eindeutig zeigt.

Wie bei Resi üblich sind einzelne Buchstaben eingefärbt, der Trailer zeigt zudem zahlreiche Szenen, die fast genauso auch in den Capcom-Spielen vorkommen.

Auf Steam ist das Spiel übrigens schon seit Mai 2025 erhältlich. Daneben gibt es noch drei weitere Ableger der "Ebola"-Reihe, die ebenfalls mit ziemlich eindeutigen Anspielungen auf die bekannte Horror-Serie ausgestattet sind.

Es handelt sich dabei offenbar um Survival-Horrorspiele mit Shooter-Elementen, die von einem Solo-Entwickler gemacht wurden und in der UdSSR angesiedelt sind. Einige Inventarsymbole sollen mit der Hilfe von KI gestaltet worden sein.

Tatsächlich fallen aber auch 80 Prozent der insgesamt 319 User-Rezensionen auf Steam positiv aus. Es wird zwar von mehreren Nutzern darauf hingewiesen, dass die Animationen und die generelle technische Qualität ziemlich niedrig ist, die Spielmechaniken ansonsten aber durchaus Spaß machen.

Die Hauptstory, die nur in russischer Sprachausgabe verfügbar ist, dauert demnach knapp drei Stunden und schickt die Spieler*innen einmal quer durch ein altes russisches Dorf voller Zombies. Die können mit verschiedenen Waffen in ihre Einzelteile zerlegt werden.

Was haltet ihr von solchen Spielen? Findet ihr es ok, wenn Sony Werbung für Titel wie "Ebola Village" macht?