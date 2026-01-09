Die Thousand Sunny aus One Piece ist viel größer, als ihr wahrscheinlich dachtet - und das hat Oda schon vor 19 Jahren gezeigt

Die Thousand Sunny hat nahezu für jeden Strohhut das perfekte Zimmer. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Dass die Welt von One Piece nur so mit Details vollgestopft ist und Eiichiro Oda sich nahezu bei jeder Kleinigkeit etwas gedacht hat, ist jedem Fan bewusst. Auch bei den Piratenschiffen hat sich der Mangaka einiges überlegt, weshalb die Community seit Jahren ein scharfes Auge auf seine Zeichnungen oder seine Aussagen wirft – auch außerhalb der Geschehnisse des Mangas.

Vor 19 Jahren hat der Mangaka auf Anfrage vieler Fans sogar das Innere der Thousand Sunny komplett enthüllt und über einige Räume wusste nicht einmal die Community, dass sie existieren.

Die Thousand Sunny ist kein gewöhnliches Piratenschiff und viel größer als so mancher erwartet

Vor 19 Jahren enthüllte Eiichiro Oda im 46. Band der Manga-Reihe von One Piece den gesamten Bau und das Innere des geliebten Piratenschiffes der Strohhüte: die Thousand Sunny.

Dabei hat der Mangaka nicht nur grob alles aufgelistet, sondern auf 18 Seiten detailliert alle Räume gezeichnet, beschriftet und sogar kommentiert. Alle Zeichnungen Odas zu den Räumen, deren Aufteilungen und Grundriss der Thousand Sunny findet ihr in diesem Reddit-Beitrag, der von User shaffan_12 veröffentlicht wurde:

Wir haben euch hier die wichtigsten Notizen von Oda zu den Räumen und Bereiche auf der Thousand Sunny übersetzt und aufgelistet:

Herrenquartier

Aquarium Bar mit einem Fischtank

Energiestation

Frauenquartier

Küche mit Essbereich, Fischtank und Speisekammer

Krankenstation

Steuerstand

Soldatendeck, wo trainiert wird

Focksegel

Hauptsegel

Schaukel und Rutsche auf dem Rasendeck

Observationsraum

Lysopps Büro und Werkstatt

Bücherei

Großes Badehaus

Frankies Zimmer zur Herstellung von Waffen

Das U-Boot Shark Submerge III

Das weiße Holzpferd

Die Mini Merry II

Das Stück des Adam-Schatzbaumes und Ersatzholz für das Schiff

Waffen- und Munitionskammer

Schaufelräder des Schiffes

Auf den restlichen Seiten erklärt der One Piece-Schöpfer im Detail sogar, wie die einzelnen Bereiche auf der Thousand Sunny aussehen, wie sie funktionieren und wofür sie genutzt werden. Es ist deutlich zu sehen, welches Zimmer hauptsächlich von welchem Strohhut genutzt wird.

Da Brook und Jinbe erst nach der Veröffentlichung der Zeichnungen den Strohhüten offiziell beigetreten sind, stellt sich die Frage, wie sehr sich das Innere der Thousand Sunny jetzt verändert hat.

Genau wie die restlichen Strohhüte haben Brook und Jinbe sicherlich auch ihre eigenen Ecken auf dem Piratenschiff bekommen.

Welches Detail der Thousand Sunny findet ihr am interessantesten und wie stellt ihr euch die Ecken von Jinbe und Brook vor?