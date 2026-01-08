Hell's Paradise Season 2: Wann erscheint Episode 1? Release, Uhrzeit, Streamingdienst und Synchro

Hell’s Paradise setzt nach zwei Jahren die Suche nach dem Elixier des ewigen Lebens mit einer zweiten Season fort. Wir fassen euch zusammen, wann und wo ihr die neuen Episoden der zweiten Staffel findet.

Myki Trieu
08.01.2026 | 14:45 Uhr

Gabimaru würde alles tun, um seine Frau wiederzusehen. (© Yuji Kaku, Shueisha Mappa) Gabimaru würde alles tun, um seine Frau wiederzusehen. (© Yuji Kaku, Shueisha / Mappa)

Zwei Jahre sind seit dem Abschluss der ersten Staffel vergangen. Jetzt könnt ihr euch als Fans des beliebten Action-Animes Hell’s Paradise aber auf die zweite Season freuen. Damit ihr den Einstieg in die neue Staffel der Serie nicht verpasst, findet ihr hier alle wichtigen Informationen zum Release der neuen Episoden.

Starttermin und Sendezeit – Wann erscheint Episode 1 von Hell’s Paradise Season 2?

  • Starttermin: 11. Januar 2026
  • Uhrzeit: Noch unbekannt
  • Streamingdienst: Crunchyroll
  • Synchronisation: Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe und (womöglich) eine deutsche Synchro

Video starten 0:44 Hell's Paradise enthüllt im neuen Teaser-Trailer den Releasezeitraum für die zweite Staffel

Worum es in Hell’s Paradise noch einmal geht

Im Mittelpunkt von Hell’s Paradise steht der zum Tode verurteilte Ninja Gabimaru, dem eine Hinrichtung droht. Er wollte nach seiner Vermählung mit der Tochter seines Clanchefs mit dem Töten aufhören, wurde aber während einer Mission verraten und gefangen genommen.  

Gabimaru erfährt von Scharfrichterin Sagiri Yamada Asaemon, dass er sich eine Begnadigung verdienen und nach Hause zu seiner Frau zurückkehren kann. Dafür muss der Ninja auf die Insel Shinsenkyo reisen und das Elixier des ewigen Lebens für den Shogun finden.

Außer ihm sollen noch neun weitere Todgeweihte mit der gleichen Mission beauftragt worden sein. Die Person, die dem Shogun das Elixier bringt, wird von der Hinrichtung verschont und freigelassen. Alle Beteiligten müssen sich darauf einstellen, dass die Suche nicht gerade friedlich ablaufen und es zu tödlichen Kämpfen zwischen den “Teilnehmer*innen” kommen wird.

Was bisher passiert ist und wie es weitergeht

In der ersten Staffel müssen Gabimaru, Asaemon und ihre Verbündeten feststellen, dass auf der Insel noch weitaus gefährlichere Lebewesen existieren, außer giftigen Pflanzen und aggressiven Tieren: die sogenannten “Lord Tensens”.

Diese sieben Lords sind legendäre übernatürliche Figuren, die über eine lange Zeit die Unsterblichkeit studiert und nahezu gemeistert haben. Sie sind auch diejenigen, die das Elixier des ewigen Lebens hergestellt haben und somit wissen, wo es zu finden ist. 

Als Schöpfer des Elixiers sind sie die bisherigen Hauptantagonisten und stehen Gabimarus Begnadigung und seinem Wunsch, seine Frau wiederzusehen, im Weg.

Das erwartet uns in Season 2: In der zweiten Staffel müssen sowohl Gabimaru als auch Asaemon und die anderen einen Weg finden, gegen die sieben Lord Tensens anzukommen, um das Elixier des ewigen Lebens zu finden oder herstellen zu können.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Hell’s Paradise und was ist eure Theorie zu Gabimarus Frau?

