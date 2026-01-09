Als Animal Crossing-Fans könnt ihr eurer iPhone jetzt kostenlos in ein schickes Nookphone verwandeln - so geht's!

Wer sein eigenes NookPhone haben möchte, braucht vor allem eins: Geduld.

Jonas Herrmann
09.01.2026 | 20:25 Uhr

Zum Angebot

Mit ein wenig Geduld könnte auch euer Handy bald so aussehen. (Bild: Ging3rmomma auf Reddit) Mit ein wenig Geduld könnte auch euer Handy bald so aussehen. (Bild: Ging3rmomma auf Reddit)

Das NookPhone ist ein zentrales Spielelement von Animal Crossing: New Horizons, dass alle direkt am Anfang in die Hand gedrückt bekommen. Mit diesem Fan-Design für iOS könnt ihr euer Smartphone in ein Nookphone verwandeln – auch wenn die Installation je nach Menge eurer Apps etwas Geduld benötigt.

Vom normalen iPhone zum Real-Life-NookPhone

Mit dem NookPhone können Spieler*innen in Animal Crossing: New Horizons Fotos von ihrer Insel schießen, Bastelanleitungen einsehen, Nook-Meilen sammeln, die Insel umgestalten und vieles mehr. Das Handy dient quasi als Menü im Spiel und passt optisch natürlich perfekt zum entspannten Vibe von Animal Crossing.

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Wer ein iPhone hat, kann dieses Fan-Design des NookPhones auch im echten Leben nutzen. In einem aktuellen Reddit-Post zeigt der User "Ging3rmomma" wie es aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das ganze Design ist in angenehmen Pastellfarben gehalten und die Icons der einzelnen Apps sind so angepasst, dass sie tatsächlich an die aus dem Nintendo-Switch-Spiel erinnern. Wenig überraschend wollen viele User in den Kommentaren wissen, wie sie das selbst nachmachen können.

Die Antwort auf diese Frage findet sich unter anderem in einem schon etwas älteren Reddit-Post, in dem der User "WallpapersClan" selbsterstellte Icons und Designs vorstellt.

So installiert ihr das NookPhone-Design

Um euer iPhone ebenfalls in ein NookPhone zu verwandeln, müsst ihr zuerst die Icons herunterladen. Der Download ist kostenlos und enthält mehr als 55 Icons sowie eine Reihe von Widgets und Wallpaper.

Wenn ihr das heruntergeladene Zip-Archiv entpackt habt, müsst ihr als Nächstes die "Shortcuts"-App auf dem iPhone ansteuern. Dort könnt ihr über das "+" in der rechten oberen Ecke neue Aktionen hinzufügen.

Derzeit beliebt bei GS Tech
1
PC-Nutzer möchte Windows 11 einrichten, als ihm der KI-Copilot zur Seite springt und Tipps ausspuckt, die schon seit Windows Vista veraltet sind
von Eleen Reinke
2
Stranger Things-Macher verraten, warum ein wichtiger Aspekt im Finale komplett untergegangen ist
von Dennis Müller
3
Nintendo-Fan stellt fest, dass der Game Boy Advance SP-Screen nicht mittig platziert ist und stellt damit unsere gesamte Kindheit auf den Kopf
von David Molke

Unter den Aktionen findet ihr auch die Option "Open App". Wenn ihr diese auswählt, könnt ihr in der Folge eine installierte App wählen und für diese dann einen neuen Namen und ein neues Icon festlegen. Diesen Schritt müsst ihr für alle Apps, die ihr umwandeln wollt, wiederholen.

Zu guter Letzt könnt ihr noch das Hintergrundbild nach euren Wünschen verändern, Widgets anlegen und die Aufteilung auf eurem Home Screen anpassen, bis ihr den perfekten NookPhone-Look erreicht habt.

Wie gefällt euch das Design? Werdet ihr euer iPhone auch verwandeln?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Animal Crossing: New Horizons
Tipp Nintendo eShop
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons
Amazon
Animal Crossing: New Horizons
ab 44,99 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Als Animal Crossing-Fans könnt ihr eurer iPhone jetzt kostenlos in ein schickes Nookphone verwandeln - so geht's!

vor einem Tag

Animal Crossing-Fans wollen seit Jahren ein Feature, das ihnen das Leben massiv erleichtern würde - aber auch Update 3.0 ignoriert diesen Wunsch offenbar komplett

vor einer Woche

Animal Crossing-Fan baut für seinen Lieblingsnachbarn Route 7 und den Turm des Himmels aus Pokémon Schwarz und Weiß auf seiner Insel nach

vor einer Woche

Animal Crossing: New Horizons - Alle Fische mit Preis & Fundort (Januar-Update)

vor einer Woche

Animal Crossing: New Horizons - Alle Insekten mit Preis & Fundort (Januar-Update)
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
PlayStation bewirbt merkwürdigen Resident Evil-Klon Ebola Village offiziell auf YouTube und löscht ihn nach Shitstorm wieder

vor 54 Minuten

PlayStation bewirbt merkwürdigen Resident Evil-Klon "Ebola Village" offiziell auf YouTube und löscht ihn nach Shitstorm wieder
Als Animal Crossing-Fans könnt ihr eurer iPhone jetzt kostenlos in ein schickes Nookphone verwandeln - so gehts!

vor einer Stunde

Als Animal Crossing-Fans könnt ihr eurer iPhone jetzt kostenlos in ein schickes Nookphone verwandeln - so geht's!
Stardew Valley-Fans haben einen großen Wunsch für 1.7: Es soll endlich einen Grund geben, das verhasste Badehaus zu besuchen

vor einer Stunde

Stardew Valley-Fans haben einen großen Wunsch für 1.7: Es soll endlich einen Grund geben, das verhasste Badehaus zu besuchen
Crimson Desert: Neue Infos zur Größe der Open World bekannt - sie wird offenbar gigantisch

vor 2 Stunden

Crimson Desert: Neue Infos zur Größe der Open World bekannt - sie wird offenbar gigantisch
mehr anzeigen