Als Animal Crossing-Fans könnt ihr eurer iPhone jetzt kostenlos in ein schickes Nookphone verwandeln - so geht's!

Mit ein wenig Geduld könnte auch euer Handy bald so aussehen. (Bild: Ging3rmomma auf Reddit)

Das NookPhone ist ein zentrales Spielelement von Animal Crossing: New Horizons, dass alle direkt am Anfang in die Hand gedrückt bekommen. Mit diesem Fan-Design für iOS könnt ihr euer Smartphone in ein Nookphone verwandeln – auch wenn die Installation je nach Menge eurer Apps etwas Geduld benötigt.

Vom normalen iPhone zum Real-Life-NookPhone

Mit dem NookPhone können Spieler*innen in Animal Crossing: New Horizons Fotos von ihrer Insel schießen, Bastelanleitungen einsehen, Nook-Meilen sammeln, die Insel umgestalten und vieles mehr. Das Handy dient quasi als Menü im Spiel und passt optisch natürlich perfekt zum entspannten Vibe von Animal Crossing.

12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Autoplay

Wer ein iPhone hat, kann dieses Fan-Design des NookPhones auch im echten Leben nutzen. In einem aktuellen Reddit-Post zeigt der User "Ging3rmomma" wie es aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das ganze Design ist in angenehmen Pastellfarben gehalten und die Icons der einzelnen Apps sind so angepasst, dass sie tatsächlich an die aus dem Nintendo-Switch-Spiel erinnern. Wenig überraschend wollen viele User in den Kommentaren wissen, wie sie das selbst nachmachen können.

Die Antwort auf diese Frage findet sich unter anderem in einem schon etwas älteren Reddit-Post, in dem der User "WallpapersClan" selbsterstellte Icons und Designs vorstellt.

So installiert ihr das NookPhone-Design

Um euer iPhone ebenfalls in ein NookPhone zu verwandeln, müsst ihr zuerst die Icons herunterladen. Der Download ist kostenlos und enthält mehr als 55 Icons sowie eine Reihe von Widgets und Wallpaper.

Wenn ihr das heruntergeladene Zip-Archiv entpackt habt, müsst ihr als Nächstes die "Shortcuts"-App auf dem iPhone ansteuern. Dort könnt ihr über das "+" in der rechten oberen Ecke neue Aktionen hinzufügen.

Unter den Aktionen findet ihr auch die Option "Open App". Wenn ihr diese auswählt, könnt ihr in der Folge eine installierte App wählen und für diese dann einen neuen Namen und ein neues Icon festlegen. Diesen Schritt müsst ihr für alle Apps, die ihr umwandeln wollt, wiederholen.

Zu guter Letzt könnt ihr noch das Hintergrundbild nach euren Wünschen verändern, Widgets anlegen und die Aufteilung auf eurem Home Screen anpassen, bis ihr den perfekten NookPhone-Look erreicht habt.

Wie gefällt euch das Design? Werdet ihr euer iPhone auch verwandeln?