Deutscher Rollenspiel-Hit im PS5-Remaster: Nach 17 Jahren endlich zurück – und schon günstig!

Dieser Rollenspiel-Klassiker aus 2008 ist erst vor vier Monaten als PS5-Remaster erschienen.

Bis heute ein ungeschliffener Diamant: Das ist der deutsche Rollenspiel-Klassiker!

Sacred 2 bietet eine große und vielseitige Welt.

Es geht hier um Sacred 2: Fallen Angel, das ursprünglich in Gütersloh erschaffen wurde und nach einer langen, komplizierten Entwicklungsgeschichte, die sowohl das Studio als auch den Publisher Ascaron letztendlich ruiniert hat, schließlich im Jahr 2008 auf den Markt kam. Perfekt war das Rollenspiel zwar nicht, die Release-Version hatte noch so einige Bugs, doch Sacred 2 entpuppte sich als ein ungeschliffener Diamant, der bis heute Kultstatus genießt.

Während der erste Teil noch ein klassisches Action-Rollenspiel im Stil von Diablo war, in dem ihr haufenweise Monster vermöbelt, Helden verschiedener Klassen aufgelevelt und Ausrüstung gesammelt habt, ging der zweite Teil mehrere Schritte weiter und bot eine riesige Open World, mit mehr als vierzig Städten und Dörfern, was selbst für heutige Verhältnisse noch eine gewaltige Größe ist.

Sacred 2 bietet nicht nur sieben verschiedene Charaktere, sondern auch diverse Reittiere, darunter etwa ein Tiger.

Diese Welt ist zudem nicht nur eine simple Kulisse, sondern wirkt dank simulierter Tagesabläufe ihrer Bewohner lebendig und bietet noch dazu eine enorme spielerische Freiheit. Wir können sogar entscheiden, ob wir auf der Seite der Dunkelheit oder des Lichts spielen wollte. Daneben ist Sacred 2 natürlich noch immer ein gutes Action-RPG mit sieben sehr unterschiedlichen Charakterklassen und einer befriedigenden Beutejagd.

Das Remaster enthält die Erweiterungen einschließlich des großen Add-ons Ice & Blood und bringt zahlreiche, vor allem grafische Verbesserungen mit. Leider hatte jedoch auch die Neuauflage, ganz im Stil des Originals, zum Release so einige technische Probleme und Unsauberkeiten im Gepäck. Immerhin haben die Entwickler schon ein paar Patches nachgeschoben (weitere sollen folgen), sodass ihr jetzt bereits ein deutlich besseres Spiel zum weit geringeren Preis bekommt.