'Ich kann das nicht spielen': Diablo 4-Fans meckern über eigentlich sinnvolle Funktion, die komplett versagt

Fans sind mit den geänderten Accessibility-Funktionen in Diablo 4 nicht glücklich.

Eigentlich sollen Barrierefreiheits-Optionen Spiele für möglichst viele Menschen zugänglich machen. Das ist auch in Diablo 4 nicht anders, das Spiel hat zum Start immerhin bereits über 50 Accessibility-Funktionen geboten. Allerdings hat sich hier mit dem letzten Patch eine Änderung eingeschlichen, die bei manchen Fans für Unmut sorgt und sogar soweit reicht, dass einige vorerst gar nicht weiterspielen können.

Diablo 4-Patch 1.1.0 soll den Screen Reader verbessern und es geht komplett nach hinten los

Update 1.1.0 für Diablo 4 ist in der Community allgemein auf wenig Gegenliebe gestoßen, immerhin nerft der Patch zahlreiche Gegenstände, Klassen und Aktivitäten in der Spielwelt. Viele dürften aber eine Änderung an der Barrierefreiheit im Spiel bislang überlesen haben, immerhin bleiben die Patch Notes hier ziemlich vage:

Diverse Verbesserungen an der Barrierefreiheit vorgenommen, in erster Linie Behebungen am Screenreader, der bestimmte Elemente nicht lesen konnte.

Das klingt eigentlich erstmal nach einer positiven Änderung, auch wenn nicht ganz klar wird, was es bedeutet. Offenbar aber nicht nur Gutes, denn die Anpassung scheint übers Ziel hinausgeschossen zu sein, wie betroffene Spieler*innen etwa auf Twitter berichten. Demnach liest der Screenreader jetzt nämlich viel zu viel vor, wie etwa User Victor Branco erklärt:

"Nach dem Diablo 4 -Update ist meine Spielerfahrung zerstört. Der Screenreader liest jetzt vor, wie viel Mana du und deine Teammitglieder haben. Wenn ich mich durch Menüs navigiere, kann ich gar nicht lesen, bis Mana bei 100% ist. Das ist nicht cool. Das muss optional sein, es ist super nervig."

Auch Essenz und Zorn werden nun vom Screenreader regelmäßig vorgelesen. Wie der User erklärt, kann er das Spiel auf diese Art nicht spielen, obwohl er sich so sehr auf die neue Season gefreut habe. Die Hauptsorge ist hier, dass ein Fix für die Einstellung eine ganze Weile dauern könnte.

Hinter der Änderung steckt durchaus ein positiver Gedanke, schließlich stellt sie Fans mehr Informationen via Screenreader zur Verfügung. Wenn Spieler*innen jedoch nicht die Wahl haben, aus relevanten Infos auszuwählen, aber auf das Hilfsmittel angewiesen sind, wird es damit im schlimmsten Falle nutzlos.

Auch andere Fans melden sich zum Update zu Wort. Accessibility Consultant Ross Minor etwa bemängelt vor allem, dass die Neuerungen zu vage sind – besonders verglichen mit den restlichen Patch Notes, die Änderungen detailliert aufführen und Kommentare der Entwickler*innen enthalten.

Zwar freut er sich auch über den allgemeinen Stand der Barrierefreiheit ist Spiel, wünscht sich aber mehr Transparenz, damit Spieler*innen mit bestimmten Einschränkungen problemlos erkennen können, was sich geändert hat – und Blizzard eben auch Feedback geben können, wenn eine Änderung nicht so funktioniert, wie sie es sollte.

Seht ihr weitere Einstellungen in Diablo 4, die noch verbessert werden müssten?