Diablo 4 enthüllt erste Bilder aus dem DLC 'Vessel of Hatred' samt komplett neuem Areal

Die ersten Bilder zur Diablo 4-Erweiterung sind aufgetaucht.

Diablo 4 bekommt seine erste Erweiterung mit dem Namen "Vessel of Hatred". Das hatte Blizzard bereits zur Blizzcon 2023 mit einem kurzen Teaser angekündigt, abseits davon gab es aber erst einmal wenig Infos zum DLC.

Jetzt hat der offizielle deutsche X-Kanal (ehemals Twitter) aber immerhin vier Bilder zum Addon geteilt, die uns bereits einen ersten Ausblick auf die kommenden Inhalte geben.

Diablo 4-Addon zeigt sein neues Dschungel-Areal Nahantu

Drei der Bilder zeigen die Umgebungen, die wir im DLC erkunden werden. Mit dabei ist eine übergrünte Dschungel-Landschaft und ein gigantischer Tempel mit Schlangenköpfen. Ein weiteres Bild zeigt einen Charakter, der über den Ruinen zerstörter Tempel steht.

Das neue Dschungel-Areal soll den Namen Nahantu tragen, wie der Beitrag ebenfalls enthüllt. Hier könnt ihr alle Bilder anschauen:

Interessant ist allerdings auch das vierte Bild. Das zeigt eine mysteriöse, blutüberströmte Person mit einem kristallartigen Gegenstand in der Hand – da wir bereits wissen, dass Mephisto eine Rolle im DLC spielen wird, könnte es sich hier um den Seelenstein handeln, in dem er gefangen ist.

Der erste Teaser hat bereits angedeutet, dass die Storyline um Neyrelle und Mephisto der Fokus des DLCs wird:

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

Mehr zu Diablo 4 gibt es auch hier:

Das wissen wir zu Vessel of Hatred

Die Erweiterung setzt die Geschichte von Diablo 4 fort und führt uns dabei erneut in das Gebiet Kurast, das bereits aus Diablo 2 bekannt ist. Außerdem bekommen wir im DLC eine komplett neue Klasse, die es bislang noch in keinem der Spiele gab – der Crusader kehrt also mit VoH nicht zurück.

Laut einem Leak soll die neuen Klasse den Namen "Spiritborn" tragen und in Verbindung mit der Natur stehen.

Für genauere Infos zu Vessel of Hatred müssen wir uns leider noch ein wenig gedulden, aktuell befindet sich das Addon nämlich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Im Sommer 2024 soll es dann genauere Infos geben. Auch ein genauer Releasetermin steht noch nicht, dafür bereits ein Zeitraum: Vessel of Hatred soll Ende 2024 erscheinen.

Was haltet ihr von den neuen Bildern zum Addon, habt ihr noch Hinweise darin entdeckt?