Durchatmen, Diablo 4-Fans! Für den Season 1-Battle Pass braucht es kein Level 100

Am 20. Juli, also in weniger als einer Woche, startet die sogenannte Season of the Malignant, die erste Saison von Diablo 4. Mit einem neuen Charakter wird dann die Saisonreise samt ihrer sieben Kapitel angegangen, es werden laut Blizzard mächtige neue Builds möglich sein und es geht darum, die insgesamt 90 Stufen des Battle Pass zu erklimmen.

Was den Battle Pass anbelangt, haben wir jetzt eine ganz fantastische offizielle Info direkt von Blizzard für euch – und zwar wird um die höchste Stufe zu erreichen kein ewiger Grind von Nöten sein. (via Forbes)

Kein ewiger Grind für Abschluss des Battle Pass

Speziell für Casual-Spieler*innen hat sich der Levelaufstieg ab Stufe 50 und erst recht ab Stufe 70 als durchaus zäh und langatmig erwiesen. Es ist daher gut zu wissen, dass ihr keinen Maxlevel-Charakter benötigt, um die letzte der insgesamt 90 Stufen des Battle Pass zu erreichen.

Dazu Game Director Joe Shelly:

Wir wollen sicherstellen, dass Spieler, die mit unterschiedlicher Intensität spielen, den Battle Pass trotzdem abschließen können.

Konkret sagt Shelly, dass selbst, wenn ihr nur wenige Stunden pro Woche spielt, ihr die höchste Stufe zum Ende der Season am 09. Oktober erreichen werdet – und ja, zu diesem Zeitpunkt ist euer Charakter noch weit, weit von Level 100 entfernt.

Alles Wichtige zu Season 1 von Diablo 4

Am 20. Juli beginnt die erste Season von Diablo 4, die bis in den Oktober hinein knapp drei Monate andauert und thematisch nach der Hauptgeschichte rund um Lilith angesiedelt ist. Zudem wird es 6 neue einzigartige und 7 neue legendäre Items geben.

Größte Neuerung ist die Plage, The Malignant genannt. Hier lassen Gegner sogenannte Entartete Herzen nach ihrem Tod fallen. Eliminiert ihr diese nicht schnell genug, entstehen besonders starke Gegner, die allerdings nach ihrem Ableben eine neue Ressource für das Crafting besserer Ausrüstung fallen lassen. Vermehrt könnt ihr die kostbare Ressource in neuen Dungeons, den Malignant Tunnels, farmen, in denen zudem ein neuer Boss auf euch wartet.

Werdet ihr den Battle Pass durchspielen, oder sind euch die meist kosmetischen Items nicht so wichtig?