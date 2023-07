Diablo 4 Season 1 startet am 20. Juli: Diese Dinge müsst ihr vorher unbedingt noch erledigen

Wir sorgen dafür, dass ihr perfekt vorbereitet in die erste Season startet.

Am 20. Juli könnt ihr in Diablo 4 endlich in die 1. Season starten und neue Inhalte erkunden. Für eure bisher gespielten Charaktere heißt es aber: "Wir müssen leider draußen bleiben!" Die könnt ihr nur im Eternal Realm weiter zocken.

Ganz von null anfangen müsst ihr mit euren neuen Saison-Held*innen allerdings nicht - zumindest, falls ihr es richtig anstellt. Wir verraten euch, was ihr unbedingt in den verbleibenden Tagen noch tun solltet, damit ihr:

erst mal überhaupt in die Season starten dürft

und alle möglichen Boni mitnehmen könnt.

Jetzt aber schnell: Das müsst ihr vor Season 1 in Diablo 4 noch abhaken

Die Story-Kampagne: Wie Blizzard im Entwickler-Stream zur Saison bestätigt hat, dürft ihr erst in diese aufbrechen, wenn ihr die Hauptstory mit mindestens einem Charakter auf eurem Battle.net-Account beendet habt. Welche Saison-Inhalte euch in der "Season of the Malignant" erwarten, erfahrt ihr hier.

Seid ihr mit der Story noch nicht durch, dann solltet ihr jetzt durch die Kampagne fegen, um am 20. startklar zu sein. Je nachdem, wie viel Zeit ihr zum Spielen habt, sollet ihr aber unbedingt auf dem Weg noch ein paar weitere Ziele ansteuern, um wichtige Boni mitzunehmen. Wir verraten euch, welche.

Map aufdecken: Wie wir bereits im Campfire-Stream erfahren haben, behalten wir die Karte - ist sie einmal aufgedeckt - auch für unsere saisonalen Charaktere. Sind also noch zu viele Stellen auf eurer Map von "Nebel" verdeckt, dann solltet ihr auf Erkundungstour gehen.

Lilith-Statuen: Habt ihr noch genug Zeit, dann klappert unbedingt alle Altäre von Lilith ab, die euch noch fehlen. Denn diese und ihr Renown werden auf eure Saison-Charaktere übertragen.

Und ja - Es sind viele Statuen und sie sind überall auf der Map verstreut und teilweise sehr gut versteckt; in diesem Guide findet ihr jedoch nicht nur all ihre Standorte, sondern auch noch die beste Wegstrecke, mit der ihr alle auf einer einzigen Tour über die Karte ablaufen könnt:

Mehr zum Thema Der perfekte Weg zu allen Lilith Statuen: Diablo 4-Map zeigt die beste Route von Samara Summer

Das solltet ihr zusätzlich beachten

Zwischen 18. und 20. Juli einloggen: Bereits am 18. Juli erscheint ein Update, mit schon vor dem eigentlichen Saison-Start 6 neue Uniques + 7 neue Legendäre Aspekte ins Spiel kommen, egal, ob ihr die Season spielen wollt oder nicht.

Wichtig für die Saison ist aber: Loggt euch zwischen dem Erscheinen des Updates und dem 20. Juli noch mal mit eurem Hauptcharakter ein, damit euer Fortschritt korrekt anerkannt und auf den Saison-Charakter übertragen wird (via gamerant.com).

Spielt ihr vorher mehrere Charakterer, die unterschiedlich weit sind, spielt das keine Rolle, aber zur Sicherheit solltet ihr euch, direkt bevor ihr in die Season startet (ab dem 18.), mit eurem Main einloggen, damit dessen Fortschritt in Sachen Map und Renown übertragen wird.

1:14 Diablo 4: Season 1 verrät im Trailer, wann es losgeht

Mit Hardcore Charakteren kein Risiko eingehen: Habt ihr einen hochgelevelten Charakter im Permadeath-Modus und wollt dessen Errungenschaften für die Season übernehmen? Dann Vorsicht: Es sollte eigentlich klar sein, da ihr beim Tod mit eine Charakter im härtesten Modus alles verliert, aber das gilt natürlich auch für die Vorteile, die ihr in die Season mitnehmen könnt.

Stirbt euer Level 100-HC-Charakter vorher, dann könnt ihr sein Renown etc. nicht mitnehmen.

Wie gut seid ihr schon auf die Season vorbereitet und was müsst ihr vorher noch abhaken?