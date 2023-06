Eure liebste Diablo 4-Klasse ist die Jägerin – aber der Rest der Welt sieht das anders

Die Jägerin ist euer Favorit in Diablo 4, aber andere sehen das wohl nicht so.

Dass Diablo 4 sich als riesiger Erfolg erweist, ist wohl wenig überraschend. Schon jetzt ist es das am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte von Blizzard. Spieler*innen haben nicht nur Millionen von Stunden im RPG versenkt, es lohnt sich auch finanziell: Über 666 Millionen US-Dollar hat das Spiel allein über den Verkauf eingenommen.

Blizzard hat jetzt in einer neuen Statistik allerhand Daten zur ersten Spielwoche geteilt. Mit dabei ist auch die beliebteste Klasse – und anders als in unserer GamePro-Umfrage kann sich diesmal nicht die Jägerin den ersten Platz sichern.

Das ist die beliebteste Klasse in Diablo 4

Darum geht's: In unserer GamePro-Umfrage hatten wir euch kurz nach Release gefragt, welche der fünf Klassen euer Favorit ist. Mit insgesamt 24% der Stimmen konnte die Jägerin den Thron dort für sich beanspruchen. Kurz dahinter folgte die Zauberin mit 23% der Stimmen und mit etwas Abstand dann der Totenbeschwörer mit 19%.

Die weltweite Diablo-Spielerschaft sieht das aber offensichtlich etwas anders. Laut Blizzards Statistik ist nämlich der oder die Zauber*in die beliebteste aller Klassen in der ersten Spielwoche gewesen.

Das ist aber auch nicht verwunderlich– immerhin sind Zauber*innen bereits am Anfang des Spiels ziemlich stark, können aus der Ferne mit Feuerbällen, Frostkugeln und Komboblitzen um sich schmeißen und sich problemlos aus gefährlichen Situationen teleportieren.

Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr die Jägerin in Zukunft schmähen müsst. Sie ist nämlich wunderbar für Endgame-Content geeignet:

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Weitere Statistiken zu Diablo 4

Das ist natürlich nicht der einzige Fakt, den Blizzard zu Diablo 4 geteilt hat. Der Erfolg des Spiels spiegelt sich auch in den restlichen Zahlen wieder. So gab es in der ersten Woche nach Release:

2,73 Milliarden getötete Monster

276 Millionen Stunden Spielzeit insgesamt seit Early Access

317 Millionen Spieler*innen-Tode

5,8 Millionen Tode allein durch den Schlächter

163 Spieler*innen, die Level 100 auf Hardcore erreicht haben

Der Hype um den Titel hält also auch weiterhin an und zumindest Blizzard kann sich definitiv freuen. In Zukunft wird Diablo 4 dann regelmäig über Seasons mit neuen Inhalten versorgt, um euch möglichst lange an der Stange zu halten.

Was haltet ihr von den Zahlen? Habt ihr damit gerechnet, dass die Zauberin als beliebteste Klasse das Rennen macht?