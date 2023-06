Eure liebste Diablo 4-Klasse zum Release: Zwei Klassen ringen bei euch um den Sieg

Mit diesen zwei Klassen sind die meisten von euch unterwegs.

In den Beta-Phasen konntet ihr euch bereits mit den fünf Klassen aus Diablo 4 vertraut machen. Nur eine davon ist neu, nämlich die Jägerin, beziehungsweise der Jäger. Diese vermischen in sich allerdings auch ein bisschen was von altbekannten Klassen.

Am 6. Juni war es dann endlich so weit, dass ihr euch in die Vollversion des Spiels stürzen konntet – mit Early Access-Zugang bereits am 2. Juni. Wir wollten in unserer Umfrage von euch wissen, auf welche Klasse dabei eure Wahl gefallen ist.

Zwei Klassen liegen bei euch vorne

Barbarin, Jäger, Druidin, Zauberer und Totenbeschwörerin - Das sind die fünf Klassen, aus denen ihr wählen könnt. Die Jägerin bringt Fähigkeiten des Assassinen aus Diablo 2 mit, aber auch einige des Dämonenjägers.

Euch konnte die neue Klasse damit offensichtlich überzeugen, denn tatsächlich sind die meisten von euch mit ihr losgezogen. Aber die Zauberin, die Feuer, Frost und Blitze beherrscht, liegt nur ganz knapp dahinter.

So habt ihr abgestimmt:

Jägerin (24%, 500 Abstimmungen)

Zauberin (23%, 480 Abstimmungen)

Totenbeschwörer (19%, 390 Abstimmungen)

Druidin (19%, 380 Abstimmungen)

Barbar (15%, 299 Abstimmungen)

*Stand der Umfrage: 11:32 Uhr, am 8. Juni 2023

Die mittleren Ränge teilen sich Totenbeschwörer und Druidin. In der Beta-Phase wurde die Druiden-Klasse noch häufig als zu schwach kritisiert. Kollege Stephan hat aber schon am zweiten Wochenende einen Weg gefunden, sie richtig gut zum Laufen zu bringen. Zudem wurde am Balancing noch mal ein wenig geschraubt.

Mit dem letzten Platz muss sich der Barbar zufriedengeben. Die Stärke dieser reinen Nahkampfklasse hängt sehr von ihrer Ausrüstung ab, weswegen der Anfang etwas steinig sein kann.

Falls ihr richtig starke Builds für eure Klasse sucht, findet ihr sie hier:

Natürlich findet ihr auf GamePro.de noch viele weitere Guides, die euch helfen, durch Sanktuario zu kommen. Wir erklären euch beispielsweise, auf was ihr beim Koop achten müsst, wann ihr endlich euer erstes Mount bekommt, verraten euch, wie ihr an Raunende Obolusse und dadurch an legendäre Ausrüstung kommt und mehr. In einer weiteren Umfrage wollen wir von euch wissen, wie euch das Action-RPG bisher gefällt.

Hättet ihr mit diesem Ausgang gerechnet?