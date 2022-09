Diablo 4-Beta angekündigt - Doch nur die Erfahrensten unter euch kommen rein

Der Release von Diablo 4 rückt näher, im kommenden Jahr soll der erste Open World-Ableger der Reihe auf Konsolen und PC an den Start gehen. Wie Entwickler Blizzard am vergangenen Montag in einem neuen Blogpost angekündigt hat, könnt ihr jedoch wie gewohnt schon vorab die Reise nach Sanctuary in einer Closed Beta antreten. Wie das funktioniert, warum nur wenige von euch teilnehmen können und welche Inhalte enthalten sind, dazu jetzt mehr

Teilnahme an Diablo 4-Beta, so geht's

Besucht Battle.net oder startet den Battle.net-Launcher

Klickt auf euren Usernamen, dann auf "Accounteinstellungen"

Klickt auf "Privatsphäre"

Stellt sicher, dass der Menüpunkt "Neuigkeiten und Angebote von Battle.net" aktiviert ist

Wie geht es weiter? Habt ihr die oberen Schritte befolgt, müsst ihr nichts weiter tun. Blizzard wird laut eigener Angabe allen Teilnehmenden bis spätestens 18. November eine Mail mit einer entsprechenden Beta-Einladung zukommen lassen, die vom Account noreply@e.blizzard.com versandt wird.

Beta-Einladungen stark limitiert

Laut Blizzard sollen nur die erfahrensten Spielerinnen und Spieler für die Beta zugelassen werden. Genauer, müsst ihr das Endgame von Diablo 2: Resurrected, Diablo 3 oder Diablo Immortal gründlich gespielt haben. Blizzard entscheidet anhand aufgezeichneter Gameplay-Daten, wer einen Zugang erhält.

Wurdet ihr nicht ausgewählt, wird es bis zum Release von Diablo 4 jedoch noch weitere öffentliche Beta-Phasen geben, die Anfang 2023 starten sollen.

Die Inhalte der Diablo 4-Beta

Die Inhalte der Beta beziehen sich rein auf das Endgame von Diablo 4. Gespielt werden können unter anderem Helltide-Events, für die ihr später im Spiel World Tier 3 auf dem Nightmare Schwierigkeitsgrad erreicht haben müsst.

Ebenfalls spielbar sind Nightmare Dungeons, die Questreihe Whispers of the Dead, die PVP-Zonen namens Fields of Hatred und auch die Paragon Boards für Charaktere ab Stufe 50 sind bereits freigeschaltet.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Nach GTA 6 auch Diablo 4 von Leak betroffen

Nachdem am vergangenen Sonntag ganze 90 Gameplay-Videos von GTA 6 veröffentlicht wurden, ist einen Tag später auch reichlich Material zu Diablo 4 illegal ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Zu sehen sind unter anderem 40 Minuten Gameplay mit dem Barbaren und der erste Blick auf den Ingame-Shop von Diablo 4.

Werdet ihr euch für eine der Betas anmelden oder schaut ihr (wenn überhaupt) erst zum Release ins Spiel?