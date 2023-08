'Warum sind Bienen die stärksten Gegner im Spiel?': Diablo 4-Fans beklagen die Insekten-Übermacht

Diablo 4-Fans kämpfen besonders mit einem ziemlich unauffälligen Gegner.

In Sanktuario ist im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los. In der Diablo 4-Welt treiben sich allerhand Dämonen, Geister, Golems und andere Monster herum. Manchmal sind es aber doch eher die kleinen fiesen Dinge, die uns plagen. Ein Reddit-User leidet besonders an unscheinbaren Insekten.

Diablo 4-Fans haben ein Insektenproblem

Auf Reddit ärgert sich User DatBoi247 über die Quälgeister und schreibt: "Warum sind Bienen die stärksten Gegner im Spiel?" Streng genommen handelt es sich eigentlich um Wespen, die hier gemeint sind (nicht zu verwechseln mit den Fliegenschwärmen, die uns verlangsamen können). Der Fan führt dazu aus:

Es ist lächerlich. Es gibt gigantische, axtschwingende Dämonen in diesem Spiel, die wortwörtlich weniger Schaden verursachen als Bienen und die kleinen Bienen, die sie auf dich schießen. Warum ist das so? Ist das, weil sie giftig sind oder so? Ich habe festgestellt, dass Gift unfassbaren Schaden in diesem Spiel verursacht.

User Hans_Rudi findet, dass dieses Problem nicht zum ersten Mal aufkommt und bemerkt: "Copy&Paste aus D3". Dem stimmen weitere Spieler*innen zu, denen das ebenfalls aus Diablo 3 bekannt vorkommt. Ein User erklärt:

Du hättest sie in D3, Akt 2 zum Release sehen sollen. Junge, die wurden sogar unsichtbar.

Eine weitere Person hat eine einfache Erklärung für die Übermacht der Bienen:

Dein Charakter hat eine Bienen-Allergie.

Im Video könnt ihr euch noch mal ein Bild von allen aktuellen Saison-Mechaniken machen. Am 8. August erscheint dann auch endlich Patch 1.1.1, der sämtlichen Problemen wie Nerfs entgegenwirken soll:

6:12 Dieser Diablo 4-Trailer erklärt euch wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Wie viel Probleme die schwirrenden Biester verursachen, liegt natürlich auch am Build und an der Ausrüstung. Wir waren uns in der Redaktion da sehr uneinig. Während einige von den Wespen ("Bienen") kaum Notiz genommen haben, ging es einer Person genau so wie im Reddit-Beitrag beschrieben. Tja, da muss wohl eine gute Schädlingsbekämpfung her.

Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr auch eine Insekten-Problem oder ringen euch die geflügelten Plagegeister nur ein müdes Lächeln ab?