Kreativer Last of Us-Fan zeigt, wie ein LEGO-Modell zum PlayStation-Hit aussehen könnte

Seit geraumer Zeit nimmt LEGO verstärkt auch Videospiel-Fans ins Visier und hat schon ein paar richtig coole Sets zum Game Boy, Super Mario oder auch Horizon Zero Dawn veröffentlicht. Wie ein Last of Us-Set aussehen könnte, zeigt jetzt ein Reddit-User.

Cooles Last of Us-Diorama mit Ellie und Joel

Nintendo-Fans kommen bei LEGO mittlerweile voll und ganz auf ihre Kosten. Vom coolen Game Boy über Super Mario- und Animal Crossing-Modelle bis hin zum großen Deku-Baum aus The Legend of Zelda sind etliche Namen vertreten.

Aus PlayStation-Sicht sieht es bislang allerdings eher mau aus. Denn bis jetzt hat im Grunde nur Horizon Zero Dawn zwei durchaus coole Sets bekommen. Dabei bietet die Sony-Plattform eigentlich noch viele weitere Marken, die sich fantastisch umsetzen lassen könnten.

Glücklicherweise gibt es Leute wie den Reddit-User "DiligentAd8764", die begabt genug sind, um eigene Modelle zu entwerfen, welche den offiziellen durchaus Konkurrenz machen können.

In einem kürzlich veröffentlichten Post stellt der User sein eigenes MOC (My Own Creation) zu The Last of Us vor. Das kleine Diorama zeigt eine Gasse, in der Ellie und Joel gegen eine Reihe von Infizierten kämpfen.

Die Hauswände sehen dabei tatsächlich aus wie im Spiel und dem User ist es sehr gut gelungen, den "Zerfall" der Welt mit herumliegenden Teilen und überwucherten Böden darzustellen.

Den Post mit den Bildern könnt ihr euch hier ansehen:

In den Kommentaren gibt es entsprechend viel Lob und Anerkennung für das schicke Modell. Der User "Dense-Humor4852" weist daraufhin, wie schwierig es ist, "Müll" in einem LEGO-Diorama darzustellen und dass es dem User gut gelungen ist.

LEGO-Steine eignen sich hervorragend, um "akkurate" Modelle umzusetzen. Immer dann, wenn es etwas "chaotischer" werden soll, wird es allerdings schwerer. Der User hat es hier wirklich gut geschafft, das Gefühl einer Straße aus The Last of Us einzufangen.

Wie gefällt euch das Set? Würdet ihr euch ein offizielles Last of Us-Modell von LEGO kaufen?