One Piece Staffel 2 auf Netflix: So sieht der Live Action-Wapol aus - und er ist wieder perfekt getroffen

Bei der neuen Netflix-Verfilmung von One Piece mit echten Schauspieler*innen geht es Schlag auf Schlag. Jetzt wurde der nächste Charakter aus Staffel 2 enthüllt, und dieses Mal haben wir es wieder mit einem Haupt-Antagonisten und echten Fiesling zu tun. Endlich wissen wir, wie König Wapol in der Live Action-Adaption aussieht.

One Piece: König Wapol macht auch in der Realfilm-Version von Netflix eine gute Figur

König Wapol entwickelt sich zwar wie so viele andere One Piece-Figuren im Lauf der Geschichte zu einem ganz anderen Charakter, aber bei seiner ersten Begegnung mit den Strohhüten ist er ein echtes Ekelpaket.

Er regiert mit eisernem Kinn, äh, mit eiserner Faust und sorgt zum Beispiel dafür, dass sein Volk der Winterinsel nur dann zum Arzt gehen kann, wenn sie ihn um Hilfe bitten. Dafür umsorgen ihn selbst stets 20 Ärzte.

Außerdem kann Wapol dank des Verspeisens seiner Teufelsfrucht wirklich alles essen, ohne dadurch Schaden zu nehmen. Im Gegenteil, in bester Kirby-Manier hat er die Möglichkeit, sich die Eigenschaften der verspeisten Gegenstände zu eigen zu machen.

Auch sein Look kommt äußerst außergewöhnlich daher. Zu den lila Haaren, roten Handschuhen und einem echten Hippo-Pelz samt Mütze gesellt sich eine untere Gesichtshälfte, die komplett aus Metall besteht. Das würde dem Eisenbeißer aus James Bond alle Ehre machen und geht sogar noch ein paar Schritte weiter.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie Wapol in der Netflix-Serie dargestellt wird:

Zugegeben, das ist nur ein sehr kurzer und kleiner erster Ausblick, aber der kommt bei den One Piece-Fans schonmal sehr gut an. Es scheint wieder einmal gelungen zu sein, die passende Person für die Rolle zu finden und auch das Kunststück, den eisernen Kiefer in die echte Welt zu übertragen, wirkt geglückt.

Besonders bemerkenswert finden viele Personen in den Kommentaren, dass Wapol hier wirklich furchteinflößend aussieht. Aber wie gesagt: Bei der ersten Begegnung mit den One Piece-Helden rund um Ruffy war König Wapol noch ein echter Fiesling und Oberbösewicht.

Er befindet sich in bester Gesellschaft: Mittlerweile wissen wir auch schon, wie die beiden Riesen aussehen, wie Smoker und sein Billower Bike aussehen, und sogar Tashigi, Mister 9 und Mister 5 wurden bereits der Öffentlichkeit präsentiert.

Wie findet ihr das Video zu König Wapol? Sieht er so aus, wie ihr ihn euch vorgestellt habt?