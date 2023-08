Diablo 4-Spieler baut so mächtigen Necro-Build, dass er Uber Lilith in 47 Sekunden wegfetzt

Kniet nieder vor diesem göttlichen Build, der Lilith in weniger als einer Minute wegbrutzelt.

Eigentlich stellt der Bosskampf gegen Uber Lilith in Diablo 4 eine richtige Herausforderung dar. Viele Spieler*innen überleben die Begegnung erst nach vielen Anläufen, der Kampf ist der knackigste im ganzen Spiel. Aber dieser YouTuber hier fegt die fiese Gegnerin einfach innerhalb von nur 47 Sekunden weg, was gut und gerne neuer Weltrekord sein dürfte.

Uber Lilith in nur 47 Sekunden erledigt: Dieser Build fetzt härtesten Diablo 4-Gegner einfach weg

So schnell kann's gehen: Eigentlich soll uns Lilith in ihrer mächtigsten Form in Angst und Schrecken versetzen, wenn wir Diablo 4 spielen. Immerhin haben wir es hier mit der fiesen Haupt-Antagonistin zu tun. Aber mittlerweile haben findige Fans Mittel und Wege gefunden, den Bosskampf in Windeseile abzuschließen.

YouTuber und passionierter Diablo 4-Spieler PlayDohBear erledigt den höllischen Bossfight gegen Uber Lilith gewissermaßen im Vorbeigehen. Wofür andere eine kleine Ewigkeit brauchen oder woran sie gleich ganz scheitern, das wird hier in gerade einmal 47 Sekunden geschafft. Aber am besten seht ihr euch das kurze Spektakel erst einmal selbst an:

Wie hat er das geschafft? Nicht etwa mit einem der wahnwitzig starken Barbaren-Builds (die zu ähnlichem im Stande sind), nein: PlayDohBear setzt auf den Nekromanten. Der macht sich wiederum eine ganz bestimmte Mischung aus Skills und Aspekten zunutze, die das Ganze erst ermöglichen.

Das ist der Necro-Build:

Knochensplitter geben dem Nekromanten Essenz zurück.

geben dem Nekromanten Essenz zurück. Kraftbringender Tod aka Corpse Tendrils sorgt für Schadens- und Crit-Chance-Boost.

aka Corpse Tendrils sorgt für Schadens- und Crit-Chance-Boost. Blutnebel lässt den Nekromanten während des Kampfes immun werden.

lässt den Nekromanten während des Kampfes immun werden. Leichenexplosion sorgt für noch mehr Fleischfresser-Boni und gibt ebenfalls Essenz zurück.

sorgt für noch mehr Fleischfresser-Boni und gibt ebenfalls Essenz zurück. Knochengefängnis bringt dem Totenbeschwörer in Phase 1 25 Essenz ein.

bringt dem Totenbeschwörer in Phase 1 25 Essenz ein. Knochensturm kommt in Phase 2 zum Einsatz.

kommt in Phase 2 zum Einsatz. Knochenspeer macht den Schaden.

Wenn ihr noch viel mehr und detailliertere Informationen zu diesem speziellen Nekromanten-Build in Diablo 4 haben wollt, ist das kein Problem. PlayDohBear hat ein umfangreiches Schritt-für-Schritt-Video auf YouTube dazu gemacht, in dem die ganzen Einzelheiten auseinandergenommen und erklärt werden. So solltet auch ihr in der Lage sein, Uber Lilith schnell zu besiegen.

Während viele Diablo 4-Spieler*innen gespannt auf den nächsten Patch warten, der schon morgen kommt, befindet sich natürlich auch die erste Season noch in vollem Gange. Was aber nicht bedeutet, dass es noch keine Infos zu Season 2 geben würde. Alles, was darüber jetzt schon bekannt ist, findet ihr im oberhalb dieser Zeilen verlinkten Beitrag.

Wie gefällt euch der Nekromanten-Build? Wie schlagt ihr euch so im Kampf gegen Uber Lilith?