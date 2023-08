Diablo 4-Fans errechnen absurde Dropraten von Uber Uniques und finden raus, dass Jäger und Zauberer die besten Chancen haben

Lilith macht euch in Diablo 4 das Leben schwer – genau wie die Dropraten der seltensten Items.

Diablo 4 dreht sich um Loot – vorzugsweise den guten. Die ganz besonders guten Items sind aber natürlich auch besonders selten. Das gilt vor allem für die sogenannten Uber Uniques, von denen es insgesamt sieben Stück gibt. Wie selten sie überhaupt gefunden werden können, verrät Entwicklerstudio Blizzard nicht. Aber eine Fan-Seite hat die inoffiziellen Dropraten berechnet.

Diablo 4: So selten sind die Uber Uniques, das sind wahrscheinlich die Dropraten

Darum geht's: In Diablo 4 gibt es sieben besonders seltene Items, die die meisten Spieler*innen wahrscheinlich sowieso nie zu Gesicht bekommen. Das hat bereits zur wilden Annäherung geführt, dass wir wohl sogar 11 Jahre lang spielen könnten, ohne je eines zu bekommen. Blizzard sah sich auch schon genötigt, die super seltenen Items zu verteidigen:

Inoffizielle, hypothetische Dropraten: Die Diablo 4-Seite D4 Craft gibt nun genaue Dropraten für die sieben seltensten Unique-Items an (via: Icy Veins). Die setzen sich zum Beispiel aus der Annahme zusammen, dass manche Items für bestimmte Klassen höhere Drop-Chancen haben, weil der Pool an Items für die Klassen insgesamt kleiner ausfällt. Wenn es weniger andere Möglichkeiten gibt, steigen die Chancen, ein Uber Unique zu bekommen.

Andariels Antlitz (einzigartige Kopfbedeckung für alle Klassen): Barbaren-Dropchance: 1 in 9800006 Drops oder 0.000000102040754% Dropchance Druiden-Dropchance: 1 in 9200005 Drops oder 0.000000108695593% Dropchance Totenbeschwörer-Dropchance: 1 in 8600006 oder 0.0000001167279002% Dropchance Jägerin-Dropchance: 1 in 8600005 oder 0.000000116279002% Dropchance Zauberin-Dropchance: 1 in 8600005 oder 0.000000116279002% Dropchance

(einzigartige Kopfbedeckung für alle Klassen): Ahavarion, Speer von Lykander (für Zauberin und Druiden): Druiden-Dropchance: 1 in 9200005 drops oder 0.000000108695593% Dropchance Zauberin-Dropchance: 1 in 8600005 oder 0.000000116279002% Dropchance

(für Zauberin und Druiden): Verhängnisbringer (einzigartiges Schwert für Barbaren, Totenbeschwörer und Jägerin): Barbaren-Dropchance: 1 in 9800006 Drops oder 0.000000102040754% Dropchance Totenbeschwörer-Dropchance: 1 in 8600006 oder 0.0000001167279002% Dropchance Jägerin-Dropchance: 1 in 8600005 oder 0.000000116279002% Dropchance

(einzigartiges Schwert für Barbaren, Totenbeschwörer und Jägerin): Harlekinskrone (einzigartige Kopfbedeckung): Barbaren-Dropchance: 1 in 9800006 Drops oder 0.000000102040754% Dropchance Druiden-Dropchance: 1 in 9200005 Drops oder 0.000000108695593% Dropchance Totenbeschwörer-Dropchance: 1 in 8600006 oder 0.0000001167279002% Dropchance Jägerin-Dropchance: 1 in 8600005 oder 0.000000116279002% Dropchance Zauberin-Dropchance: 1 in 8600005 oder 0.000000116279002% Dropchance

(einzigartige Kopfbedeckung): Geschmolzenes Herz von Selig (einzigartiges Amulett): Barbaren-Dropchance: 1 in 9800006 Drops oder 0.000000102040754% Dropchance Druiden-Dropchance: 1 in 9200005 Drops oder 0.000000108695593% Dropchance Totenbeschwörer-Dropchance: 1 in 8600006 oder 0.0000001167279002% Dropchance Jägerin-Dropchance: 1 in 8600005 oder 0.000000116279002% Dropchance Zauberin-Dropchance: 1 in 8600005 oder 0.000000116279002% Dropchance

(einzigartiges Amulett): Ring der Sternenlosen Himmel (einzigartiger Ring) Barbaren-Dropchance: 1 in 9800006 Drops oder 0.000000102040754% Dropchance Druiden-Dropchance: 1 in 9200005 Drops oder 0.000000108695593% Dropchance Totenbeschwörer-Dropchance: 1 in 8600006 oder 0.0000001167279002% Dropchance Jägerin-Dropchance: 1 in 8600005 oder 0.000000116279002% Dropchance Zauberin-Dropchance: 1 in 8600005 oder 0.000000116279002% Dropchance

(einzigartiger Ring) Der Großvater (einzigartiges Zweihänderschwert) Barbaren-Dropchance: 1 in 9800006 Drops oder 0.000000102040754% Dropchance Totenbeschwörer-Dropchance: 1 in 8600006 oder 0.0000001167279002% Dropchance

(einzigartiges Zweihänderschwert)

Aber Vorsicht! Diese Daten hier sind wie gesagt nur rein hypothetisch und stammen von D4 Craft, nicht von Blizzard selbst. Ihr solltet sie also lieber mit der größtmöglichen Vorsicht genießen. Aktuell steht nicht einmal fest, ob die Klassen-exklusiven Uber Uniques wirklich nur für die jeweilige Klasse droppen können, die sie einsetzen kann.

Das passiert gerade in Diablo 4: Der neueste Patch 1.1.2 ist seit gestern Abend verfügbar. Der behebt in erster Linie jede Menge Fehler wie zum Beispiel nicht korrekt funktionierende Druiden-Fähigkeiten. Nebenbei werden auch noch Quest-Bugs gefixt, genau wie Schwierigkeiten, die durch Season 1 ins Spiel gekommen sind.

Was haltet ihr von diesen hypothetischen Dropraten? Hättet ihr die Chancen besser oder schlechter eingeschätzt?