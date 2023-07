In Diablo 4 ist wieder mal die Hölle los. So ganz allgemein.

Diablo 4-Fans debattieren seit geraumer Zeit darüber, ob die superseltenen Uber-Uniques nicht vielleicht doch ein bisschen zu selten sind. Immerhin werden die meisten Spieler*innen in ihrer Diablo-Laufbahn nie eines zu Gesicht bekommen. Es gibt sogar Berechnungen, denen zufolge man viele Jahre lang spielen müsste. Jetzt verteidigt Blizzard die Idee dahinter und erklärt, was sie sich dabei gedacht haben.

Darum sind die Über-Uniques in Diablo 4 so selten: Ihr sollt "vom Stuhl fallen"

Darum geht's: In Diablo 4 gibt es jede Menge Loot. Aber die richtig guten Items sind natürlich extrem selten. Es gibt nicht nur legendäre Ausrüstung, sondern auch einzigartige Gegenstände. Und dann gibt es da auch noch die sogenannten Uber-Uniques, die nochmal viel, viel seltener sind. Also so selten, dass ihr sie wahrscheinlich eh nie bekommt:

Wieso sind sie so selten? Die Logik dahinter ist klar: Es soll etwas wirklich Besonderes sein, wenn ein Diablo 4-Spieler so ein extrem seltenes Item findet. Das erklärt ein Blizzard-Entwickler jetzt noch einmal in einem Interview mit IGN. Darin sagt der Associate Game Director Joseph Piepiora sinngemäß, es gehe darum, den Wert der einzelnen Items und die Freude darüber zu steigern:

"[...] der Moment, in dem diese Dinger droppen – wir wollen, dass das ein "Aus dem Stuhl fallen"-Moment ist."

Übrigens gibt es mit Season 1, die gerade eben gestartet ist, bereits sechs neue einzigartige Gegenstände in Diablo 4. Allerdings stoßen die nicht nur auf Gegenliebe – ganz im Gegenteil. Besonders die mit einem neuen Zauberer-Unique verbundene Fähigkeit sorgt bei vielen Fans für regelrechtes Unbehagen.

Wie steht ihr zur Seltenheit der Uber-Uniques und was haltet ihr von der Erklärung seitens Blizzard dazu? Habt ihr vielleicht sogar schon eines der Items gefunden?