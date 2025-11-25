Diablo 4 Season 11: Release-Datum, Uhrzeit und alle Infos zur neuen Saison

Mit der neuen Season werden die Monster schlauer und ihr könnt endlich euren Loot gezielt verbessern.

Stephan Zielke
25.11.2025 | 16:45 Uhr

Mit Season 11 gehört Zufall bei Gegenstandsverbesserungen der Vergangenheit an.

Schon bald startet die neue Season 11 in Diablo 4. Erneut wirft Blizzard so einige Systeme komplett über den Haufen, sodass ihr euch stark umgewöhnen müsst. Diesmal gibt es einen kompletten Rework der Gegenstandsverbesserungen, damit ihr gezielt eure Builds finalisieren könnt.

Aber auch die Monster werden interessanter. Sie werden nicht nur um einiges schlauer und bekommen neue Affixe, sondern werden nun auch in der offenen Welt von den "Geringeren Übeln“ unterstützt.

Season 9-Release und Starttermin: Wann geht es los?

Video starten 3:42 Diablo 4: Vessel of Hatred zeigt das komplette Intro und es ist verstörend

  • Datum und Start-Uhrzeit: Season 11 startet offiziell am 9. Dezember 2025 um 19:00 Uhr deutscher Zeit.
  • Thema der Season: Göttliche Gaben

Wie lange dauert Season 11? Es ist aktuell noch nicht bekannt, wie lange die Season dauert. Normalerweise laufen Diablo 4-Seasons rund zwölf Wochen. Das kann aber auch einmal länger oder kürzer ausfallen, was meistens erst nach dem Start der Season bekannt ist.

Doch was steckt denn jetzt genau in Season 11?

Diablo 4

Diablo 4

Genre: Rollenspiel

Release: 06.06.2023 (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S)

