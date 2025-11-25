Diablo 4 Season 11: Release-Datum, Uhrzeit und alle Infos zur neuen Saison

Schon bald startet die neue Season 11 in Diablo 4. Erneut wirft Blizzard so einige Systeme komplett über den Haufen, sodass ihr euch stark umgewöhnen müsst. Diesmal gibt es einen kompletten Rework der Gegenstandsverbesserungen, damit ihr gezielt eure Builds finalisieren könnt.
Aber auch die Monster werden interessanter. Sie werden nicht nur um einiges schlauer und bekommen neue Affixe, sondern werden nun auch in der offenen Welt von den "Geringeren Übeln“ unterstützt.
Season 9-Release und Starttermin: Wann geht es los?
- Datum und Start-Uhrzeit: Season 11 startet offiziell am 9. Dezember 2025 um 19:00 Uhr deutscher Zeit.
- Thema der Season: Göttliche Gaben
Wie lange dauert Season 11? Es ist aktuell noch nicht bekannt, wie lange die Season dauert. Normalerweise laufen Diablo 4-Seasons rund zwölf Wochen. Das kann aber auch einmal länger oder kürzer ausfallen, was meistens erst nach dem Start der Season bekannt ist.
Doch was steckt denn jetzt genau in Season 11?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.