"Ich hasse es so sehr": Stardew Valley-Fan muss zum ersten Mal richtig viel kochen, um Perfektion zu erreichen und die Community hilft mit vielen Tipps

Wer Stardew Valley richtig ausgiebig zockt, sehnt sich in der Regel früher oder später nach "Perfektion"; also nicht nur nach einer Farm, die nach eigenem Ermessen einfach fantastisch ist, sondern nach dem 100%-Perfektionswert, der im Spiel angezeigt wird und neue Endgame-Inhalte freischaltet.

Wer so weit kommen möchte, muss sich aber so ziemlich jeder Tätigkeit im Spiel ausgiebig widmen – und ein Fan hadert damit, dass er oder sie jetzt beim Kochen richtig viel nachholen muss. Doch die Community hat jede Menge Tipps auf Lager.

Stardew Valley-Fan verzweifelt an verhasster Tätigkeit und die Community macht Mut

Reddit-User br_sp_carla gesteht: "Ich versuche Perfektion zu erreichen, aber ich hasse Kochen so sehr." Dazu berichtet die Person, dass sie den Teil des Spiels bisher einfach vernachlässigt habe, es jetzt aber bereut, weil sie jetzt erst mal alle Rezepte lernen müsse.

Ich selbst kann das gut nachvollziehen, weil ich in Farm Sims grundsätzlich ein Koch-Muffel bin, da ich es so umständlich und langweilig finde, die nötigen Zutaten zusammenzutragen. Die Community hat aber jede Menge Tipps für Menschen wie br_sp_carla und mich.

Allestyr findet es beispielsweise gar nicht so schlimm, sich das Kochen bis zum Schluss aufzusparen. Und der Fan muss es wissen, schließlich will er oder sie gerade zum vierten Mal Perfektion erreichen.

Der Reddit-User schlägt vor, drei bis vier Kühlschränke anzuschaffen und dann die Zutatenliste durchzugehen. Außerdem bemerkt Allestyr, dass br_sp_carla zu dem Zeitpunkt bestimmt Gartentöpfe mit Deluxe Hydroboden aufstellen könne, um sich mit den Lebensmitteln zu behelfen.

Dann sei das größte Problem dabei höchstens mal ein Fisch oder ein saisonaler Sammelgegenstand. Im Gartentopf lassen sich schließlich Feldfrüchte unabhängig von der Saison anbauen und der Hydroboden ist ein Dünger, der dafür sorgt, dass Pflanzen nicht jeden Tag gegossen werden müssen.

Reddit-User Agluestick hat einen guten Zusatztipp: Fische sollten lieber in eine Kiste wandern und nicht in den Kühlschrank. Sonst kann es nämlich passieren, dass für ein Rezept, für das jeder Fisch geeignet ist, ein besonderes Exemplar genutzt wird, das ganz spezifisch für ein anderes Gericht benötigt wird.

Andere Spielerinnen und Spieler verraten an dieser Stelle, dass sie nur gewöhnlich Fische im Kühlschrank lagern oder dass sie gar nicht wussten, dass dieser direkt mit der Küche verbunden ist. Soll heißen: Wenn ihr mit dem Kochen beginnt, werden sowohl die Zutaten im Inventar als auch die im Kühlschrank berücksichtigt.

Das ist mal wieder ein typisches Beispiel dafür, dass wir beim Stardew Valley Spielen auch nach dreistelligen Stundenzahlen locker immer wieder mal was dazulernen können. Falls ihr übrigens auch am Kochen verzweifelt, findet ihr weitere Ratschläge in den Kommentaren unter dem Post.

Habt ihr schon Perfektion in Stardew Valley erreicht? Oder strebt ihr sie gerade an? Welche Tätigkeit kostet euch im Spiel ganz allgemein die meisten Nerven?