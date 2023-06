In der Shared World kann es zu unverhofften Begegnungen kommen.

In Diablo 4 rechnen wir mit Dämonen und höllischen Plagen, aber Voldemort haben die meisten von uns bestimmt nicht auf dem Zettel. Ein Fan traf jedoch auf seinem Weg auf einmal auf einen Hilferuf von dem, dessen Name nicht genannt werden darf - und konnte "den dunklen Künsten" widerstehen.

Plötzlicher Hilferuf von Voldemort in Diablo 4

Reddit-User Stepdude hat einen Screenshot seines Erlebnisses in einem Post geteilt. Der Fan war, wie er in einem weiteren Kommentar berichtet, gerade auf dem Weg, sein Renown für die Region zu komplettieren, als er zufällig in der Shared World eine unerwartete Begegnung hatte. Über einem Geistersymbol wird Stepdude aufgefordert:

Helfe dabei, Voldemort wiederzubeleben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Darauf antwortet der Reddit-User in seinem Post mit: "Ne, du machst mir nichts vor." Fast sei er dem, dessen Name nicht genannt werden darf, aber auf den Leim gegangen, wie der Diablo 4-Fan weiter verrät. Er berichtet, fast schon Hilfe geleistet zu haben, bis er den Name gesehen habe. Tja, Pech für die Person, die da das Zeitliche gesegnet hat. Vielleicht kommt ja Tom Pettigrew vorbei.

Fans liefern Ideen, wie das geht

User SinisterCIX ist offenbar empfänglicher für dunkle Magie und fordert in den Kommentaren: "Tu es, du Feigling!" Laginggalitsikoi hat auch gleich die Anleitung dazu:

Du brauchst: Knochen des Vaters

Fleisch des Dieners

Blut des Feindes

Nun, normalerweise reicht es, einen Knopf zu halten, um andere Spielercharaktere wiederzubeleben, aber wer weiß, ob wohl etwas mehr nötig gewesen wäre, um Voldemort zurückzubringen? Eigentlich passen die Namen dieser Gegenstände ja ganz gut in das Diablo-Universum.

Sie stammen allerdings aus der Potter-Lore, wie Fans wissen dürften. Es sind die Zutaten des Regenartionselixiers, das Peter Pettigrew nutze, um - genau: Voldemort seinen Körper zurückzugeben.

User sleipnirs ergänzt die Anleitung zudem mit:

Und du musst [die Zutaten] im Brunnen von Ked Bardu waschen. Oh, nein, warte, falsche Quest.

Damit spielt der Fan auf die Hinweise zum berühmten geheimen "Kuh-Level" an, das es bereits in Diablo 2 und 3 gab und in Teil 4 gerade gesucht wird. Bei diesen Spekulationen geht es nämlich ebenfalls um ominöse Gegenstände, die möglicherweise für ein Ritual benötigt werden.

Was hättet ihr an der Stelle des Fans getan? Hättet ihr Voldemort auf Sanktuario losgelassen? Und kam es bei euch auch schon zu witzigen Zwischenfällen mit anderen Spieler*innen oder nervt euch die Shared World?