Diablo 4 - Gameplaytrailer enthüllt 3 Klassen, Story & mehr

Nach vielen Gerüchten und dem ein oder anderen Leak ist es nun offiziell: Diablo 4 ist in Arbeit und erscheint für PS4, Xbox One und den PC. Das hat Entwickler Blizzard auf der Blizzcon, Blizzards Hausmesse, bekanntgegeben. Zu sehen gab es neben einem Rendertrailer, der die Story für Teil 4 in Schwung bringt, auch erstes Gameplay zu den drei Klassen Zauberin, Barbar und Druide.

Wann erscheint Diablo 4?

Die wichtigste Frage zuerst: Wann kommt Diablo 4 denn? Das wurde auf der Messe aktuell noch nicht verraten. Da das Spiel jedoch für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen soll, würden wir davon ausgehen, dass wir noch vor dem Release von Xbox Scarlett und PS5 dem uralten Bösen entgegentreten werden.

Worum geht's in Diablo 4?

Auch im vierten Teil müssen die Bewohner von Tristram wieder dran glauben: Lilith, böse bis auf die Knochen und vermeintlich aus dieser Welt verbannt, wird von drei goldgierigen Dieben und einem unwissenden Gelehrten durch ein uraltes Ritual befreit.

Statt den Reichtümern, die sich die Herren erhoffen, bekommen sie den Schock ihres Lebens. Was, wenn man in Betracht zieht, dass sie geopfert werden um die Tochter Mephistos wieder auf die Erdoberfläche zurückzuholen, nicht mehr besonders lang ist. Wie so oft wird es im Spiel dann wahrscheinlich an uns liegen, das Chaos zu beseitigen, das andere verursacht haben. Heldenhaft natürlich und mit jeder Menge Hacken, Schlitzen und Zaubern.

Was können die Klassen?

Erste Szenen der Top Down Hack & Slay-Action haben wir bereits in einem Gameplaytrailer sehen können. Dort wurden uns auch die ersten drei Klassen vorgestellt: Die Zauberin, der Barbar und eine Klasse, die nostalgische Freude in Diablo-Veteranen aufwallen lässt: Den Druiden. Den gab es nämlich zuletzt in Diablo 2 zu sehen, nun hat er anscheinend seinen Weg in den vierten Teil gefunden. Das wissen wir aktuell über die Skills der drei:

Die Zauberin stellte ihre magischen Fähigkeiten zur Schau, wie immer lieber aus sicherer Entfernung zu den Fieslingen. Erst friert sie die Monster ein, damit sie ihr nicht den Umhang versauen, dann beschwört sie einen Flammenkreis, der die unliebsamen Viecher gut durchgart.

stellte ihre magischen Fähigkeiten zur Schau, wie immer lieber aus sicherer Entfernung zu den Fieslingen. Erst friert sie die Monster ein, damit sie ihr nicht den Umhang versauen, dann beschwört sie einen Flammenkreis, der die unliebsamen Viecher gut durchgart. Der Barbar hingegen ist eher Freund der direkten Konfrontation. Sein mächtiger Hammerschlag hinterlässt tiefe Furchen im Boden und im Trailer schwingt er sich, für seinen massigen Körperbau erstaunlich behände, über eine tiefe Schlucht. Anscheinend helfen ihm seine Fähigkeiten, noch direkter zu werden als zuvor.

hingegen ist eher Freund der direkten Konfrontation. Sein mächtiger Hammerschlag hinterlässt tiefe Furchen im Boden und im Trailer schwingt er sich, für seinen massigen Körperbau erstaunlich behände, über eine tiefe Schlucht. Anscheinend helfen ihm seine Fähigkeiten, noch direkter zu werden als zuvor. Der Druide verwandelt sich im Kampf in einen Bären und zerfetzt alles, was bei drei nicht in die Grabkammer zurückgeschlüpft ist. Gleichzeitig verfügt er jedoch auch über mächtige Magieangriffe, was ihn zu einem beliebten Allrounder macht.

Was wissen wir noch?

Diablo 4 soll in einer Open World spielen, die ohne Grenzen funktioniert. Damit wir dort schnell von A nach B kommen, bekommen wir Reittiere an die Hand. Im Trailer waren zwar nur Pferde zu sehen, so, wie wir Blizzard kennen, erwarten wir jedoch noch andere mögliche tierische (oder monströse) Transportmittel.

Wie die Kollegen bei der GameStar berichten, bestätigt Blizzard auf der Blizzcon außerdem Waffensets und Talent- und Fertigkeitsbäume, außerdem wird PvP eine größere Rolle spielen: Nicht nur in der Arena, auch im "normalen" Spiel sollen Kämpfe gegen andere möglich sein.

Und zuletzt können sich all die freuen, die Diablo so lange immer wieder spielen, bis sie bei Qual 16 angekommen sind: Die Dungeons werden zufallsgeneriert und bieten so immer wieder neue Überraschungen.

Aktuell ist das alles, was uns die Trailer verraten haben. Wir werden euch jedoch auf dem Laufenden halten, wenn neue Informationen eintrudeln. Da wir uns bereits über die Rückkehr des Druiden freuen können, würden wir persönlich auf einen Reveal der Amazone hoffen. Aber was sagt ihr dazu?

Was sind eure Wünsche für Diablo 4?