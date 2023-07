Bei diesem Fund kommt Freude auf.

In den letzten Tagen waren die sechs seltensten Uniques das große Gesprächsthema in der Diablo 4-Community. All diese super mächtigen Raritäten wurden inzwischen von Spieler*innen gefunden. Aber es gibt auch noch andere Ausrüstungsgegenstände, die mit außergewöhnlichen Werten daherkommen. Auf Reddit hat ein Fan die Waffe mit dem bisher höchsten Item-Level (Gegenstandsmacht) gezeigt - und es gehört eben nicht zu diesen Uniques.

Das ist der Gegenstand mit dem bisher höchsten Diablo 4-Item-Level

Reddit-User 5altwaterCowboy hat in seinem Beitrag einen Screenshot von seinem Fund gezeigt. Es handelt sich um das Infernal Edge, einen Zweihänder, der nicht zu den raren Uniques gehört.

Genauer gesagt, handelt es sich um einen Ahnengegenstand von der Qualität "selten":

Die Gegenstandsmacht beim gezeigten Schwert beträgt 845, +25 (also insgesamt 870 mit Upgrades). Damit ist es das Item mit dem bisher höchsten gesichteten Level, wobei natürlich nicht auszuschließen ist, dass es noch höhere Level geben könnte.

Der "Großvater", das Zweihandschwert, das zu den seltensten Uniques im Action-RPG gehört, kommt bei der Gegenstandsmacht "nur" auf einen reinen Basiswert von 820. Dazu ist aber natürlich zu sagen, dass Ausrüstung von der Qualität "selten" nur über drei Affixe verfügt und diese in der Regel ziemlich mau ausfallen. Das hier gezeigte Infernal Edge bringt aber tatsächlich auch gute Werte mit.

Trotzdem ist es insgesamt nicht besser als die extrem seltenen einzigartigen Gegenstände, aber in Sachen Gegestandsmacht eben schon.

Mit einem solchen Fund dürfte aber auch nur auf einem sehr hohen Level zu rechnen sein. Der Fan hat es auf Level 100 als Drop des geflügelten Dämons Almunn bekommen. Er habe das Monster gefarmt, weil er nichts anderes mehr zu tun hatte. Mehr über die super seltenen Uniques erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikeln.

Wie sieht es bei euch aus: Welche ist die beste Waffe, die ihr bisher gefunden habt und wo habt ihr sie bekommen?