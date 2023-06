Diablo 4-Glückspilz findet seltensten Ring des Spiels mit Mega-Werten - aber kann ihn noch gar nicht nutzen

Ein Diablo 4-Spieler hat nun auch endlich den Ring der Sternenlosen Himmel gefunden.

Nachdem wir gestern davon berichteten, dass ein besonders glücklicher Diablo 4-Fan den Großvater und damit eines der sechs seltensten Uniques im Spiel gefunden hat, hat nun jemand ein weiteres dieser super-seltenen Items erhalten, nämlich den Ring der Sternenlosen Himmel!

Wie Icy-Veins berichtet, wurde der Ring von einem chinesischen Diablo 4-Spieler gefunden, das Bild dazu ist zuerst auf Reddit aufgetaucht:

Der Ring der Sternenlosen Himmel, der jetzt gefunden wurde.

Wie hat der Spieler/die Spielerin den Ring erhalten? Laut Icy-Veins hat der oder die Glückliche den Ring mit einem Necromancer unter Level 60 in einem Level 31+ Nightmare Dungeon ergattert.

Witzig daran ist, dass der Glückspilz sein neuestes Schmuckstück noch gar nicht einsetzen kann, denn dafür muss er sich auf Stufe 60 befinden!

Ring der Sternenlosen Himmel - Das sind die Werte auf englisch:

Ancestral Unique Ring

820 Item Power

25.0% Cold Resistance

25.0% Fire Resistance

+4.4% Lucky Hit Chance [3.2 - 6.0]%

+3.8% Critical Strike Chance [1.8 - 5.0]%

+19.0% Critical Strike Damage [14.0 - 21.0]%

+19.5% Core Skill Damage [12.5 - 19.5]%

Each consecutive Core Skill cast reduces the resource cost

of your next Core Skill by 8% [8 - 12]%, up to a maximum of 40%.

"Yours is the power to pluck the stars from the heavens

with the ease of a child gathering fruit from the bough." - Unknown

Das sind die sechs seltensten einzigartigen Items in Diablo 4

Der Großvater (einzigartiger Zweihänder)

(einzigartiger Zweihänder) Verhängnisbringer (einzigartiges Schwert)

(einzigartiges Schwert) Ring der Sternenlosen Himmel (einzigartiger Ring)

(einzigartiger Ring) Andariels Antlitz (einzigartige Kopfbedeckung)

(einzigartige Kopfbedeckung) Harlekinskrone (einzigartige Kopfbedeckung)

(einzigartige Kopfbedeckung) Geschmolzenes Herz von Selig (einzigartiges Amulett)

Welche dieser Items wurden bislang noch nicht gefunden?

Mit dem Ring der Sternenlosen Himmel wurden jetzt insgesamt vier der sechs Gegenstände gefunden - oder eher gesagt: Ihre Funde sind nachweislich im Netz aufgetaucht. Damit bleiben noch zwei Uniques übrig, deren Funde bislang noch niemand in den sozialen Medien geteilt hat:

Verhängnisbringer (einzigartiges Schwert)

(einzigartiges Schwert) Geschmolzenes Herz von Selig (einzigartiges Amulett)

Diablo 4 ist seit dem 6. Juni 2023 für alle auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie auf dem PC spielbar.