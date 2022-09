Diablo 4-Leak zeigt Ingame-Shop und 40 Minuten Gameplay

Das Wochenende war aus Entwicklersicht kein Gutes. Erst kürzlich veröffentlichte ein Hacker 90 Gameplay-Videos zu frühen GTA 6-Builds, nun gab es auch noch einen Leak bei Blizzard. Ein Leaker zeigt uns rund 40 Minuten Gameplay-Material des kommenden Rollenspiels Diablo 4 und präsentiert erstmals, wie der heiß diskutierte Ingame-Shop aussehen wird - zumindest im Build, das im Video zu sehen ist.

40 Minuten Barbaren-Gamplay und Ingame-Shop

Auf Reddit teilt User iV1rus0 einen Link, der zu zwei Diablo 4-Videos führt. Das Material stammt aus einem Test, bei dem Angehörige des Entwicklerteams einen Blick auf das Spiel werfen durften. Eins der Videos zeigt 38 Minuten aus dem Spiel, während im fünfminütigen Video kurzzeitig der Ingame-Shop zu sehen ist.

Was wird gezeigt? Während des 38-minütigen Videos können wir einen Blick auf vielerlei Dinge aus Diablo 4 werfen. Das gezeigte Material sieht annähernd fertig aus. Folgende Dinge sind unter anderem zu sehen:

Fähigkeiten des Barbaren

Inventar

Benutzeroberfläche

Spielwelt

Quests

Skilltree

Das gezeigte Gameplay sieht nach altbewährter Diablo-Manier aus und bietet eine düstere und atmosphärische Optik. Bis zum Release des Spiels kann allerdings noch einiges geändert werden, zumal kein finaler Releasetermin für den Titel feststeht.

Was Blizzard uns bislang zu Diablo 4 offiziell gezeigt hat, seht ihr im folgenden Trailer:

Erster Blick auf Ingame-Shop von Diablo 4

Wie sieht der Shop aus? Im Video zu sehen sind im Ingame-Shop bisher keine Items, die einen direkten oder indirekten Vorteil im Spiel geben. Das entspricht bisher also dem Versprechen, das Blizzard diesbezüglich gegeben hat. Zwei Menüpunkte werden im Video gezeigt: „Cosmetics“ und „Palladium“.

Unter „Cosmetics“ befinden sich einige Skin-Sets, die aus Waffen und Rüstungen bestehen. Für das Reittier können ebenfalls Skins erworben werden, die allesamt in der Garderobe in der Stadt landen.

In diesem Artikel erklären unserer Kolleg*innen von GameStar, wie sie mit Leaks umgehen:

Mehr zum Thema GTA 6 und Diablo 4: Das Leak-Dilemma

Unter „Palladium“ kann die Ingame-Währung für Echtgeld erworben werden, um sich dann die kosmetischen Items leisten zu können. Der genaue Umrechnungskurs ist hier leider nicht zu sehen. Doch sollte sich Diablo 4 an anderen Titeln wie Call of Duty: Warzone orientieren, so werden rund 25 Euro für die Skin-Sets fällig.

Aber Vorsicht: Zur Veröffentlichung kann das auch anders aussehen. Die Inhalte im Shop könnten sich bis zum Release oder auch nach Release noch stark verändern. Somit müssen wir uns wohl oder übel gedulden, bis Diablo 4 seinen Weg auf unsere Konsolen findet.

Was haltet ihr von diesem Leak?