Diablo 4: Weder Paladin, noch Kreuzritter – darum kommt mit Vessel of Hatred eine komplett neue Klasse in Spiel

Neyrelle und ihren Konflikt mit Mephisto können wir im Addon auch mit einer neuen Klasse erleben.

Wenn am 8. Oktober das erste große Addon zu Diablo 4 an den Start geht, erfahren wir nicht nur, wie es mit der Geschichte rund um Neyrelle und Mephisto weitergeht, wir bekommen auch die Möglichkeit, das gesamte Abenteuer mit einer neuen Klasse zu erleben.

Mit Diablo 4: Vessel of Hatred mischt sich nämlich der oder die Geistgeborene in den Kampf gegen die Monster der Hölle ein. Dabei handelt es sich um eine Klasse, die es in der Form auch in den Vorgängern noch nicht gab.

Vorerst Absage an Wünsche aus der Community

Darum geht’s: Obwohl eine neue Klasse eigentlich immer eine spannende Ergänzung ist, gibt es in der Community nicht nur Freude über die Verstärkung durch die oder den Geisgeborene*n. Tatsächlich hatten viele Fans nämlich ganz klare Wünsche. Vor allem die Rufe nach dem Paladin oder einer Kreuzritterin – generell einer Klasse mit Schild – waren deutlich zu hören.

Das ist natürlich auch Blizzard nicht entgangen und dennoch hat sich das Team bewusst gegen eine dieser Optionen und für eine gänzlich neue Klasse entschieden. In einem Interview mit Gamesradar sprach Head of Diablo Rod Fergusson über diese Entscheidung.

“Wir wollten etwas tun, das in der Region angesiedelt ist, die wir hinzufügen wollen. [...] Wir wollten etwas Neues machen, das auf kreativer Ebene interessant ist und einfach eine neue Erfahrung bietet.”

Zum Einen wollte das Team also eine Klasse erschaffen, die bestens zur neuen Region des Spiels – das im Süden von Sanctuario gelegene Sumpfgebiet Torajan – passt, zum Anderen wollten sie schlicht und ergreifend etwas komplett Neues machen und sich kreativ austoben.

So ist statt dem Paladin der oder die Geistgeborene entstanden, eine Klasse, die mit sogenannten Tigerkrallen oder einem Speer kämpft und sehr wahrscheinlich auch über magische Talente verfügt. Wie sich die Klasse genau spielt, erfahren wir ganz sicher noch vor dem Release des Addons im Oktober.

Vor allem die Paladin-Klasse hätte thematisch durchaus auch sehr gut zu den neuen Gebieten gepasst, da das dort liegende Kurast einst der Ort war, an dem der Paladin-Orden der Zakarum durch Mephisto korrumpiert wurde. Hier hätte sich also potentiell ein spannender Kreis geschlossen.

Spätestens im Oktober erfahren wir, ob Blizzard die richtige Wahl getroffen hat und ob sich der oder die Geistgeborene gegen die bestehenden Klassen durchsetzen kann.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf den oder die Speer*kämpferin oder hättet ihr auch lieber eine Klasse mit schwerer Rüstung und Schild gespielt? Verratet es uns in den Kommentaren!