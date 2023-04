Diablo 4: Noch eine Beta? Blizzard-Tweet sorgt für Hofffnung

Können wir noch einmal vor dem offiziellen Release von Diablo 4 in die Schlacht ziehen?

Bis zum Release von Diablo 4 dauert es noch etwas mehr als einen Monat. Und schon jetzt können es viele bis zum Launch nicht mehr aushalten, wünschen sich angefüttert durch die erste Beta zum kommenden Action-Rollenspiel mehr Spielzeit.

Probespielen konnte man dank der umfangreichen ersten Beta-Phase bereits, was nun die Frage aufwirkt, ob bis zum Release im Juni noch eine zweite folgt. Und Blizzard selbst hat diesbezüglich jetzt eine Andeutung gemacht und auf Twitter auf den oben angesprochenen Wunsch nach mehr Spielzeit reagiert.

"Das lässt sich arrangieren"

Denn auf den Tweet eines Users antwortete der offizielle Diablo-Account folgendermaßen:

"Das lässt sich arrangieren." Diablo auf Twitter

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ist das also die Bestätigung für eine weitere Beta-Phase? Möglich, aber auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn Diablo 4 ist zumindest für den Launch fertig entwickelt, der Goldstatus wurde vor wenigen Tagen bekannt gegeben.

Da Betas meistens abgehalten werden, um Uder*innen-Feedback zu sammeln und dieses dann in die Verbesserung eines Spiels zu lassen, erscheint es nicht unbedingt logisch, dass Blizzard nun noch eine Probephase anbieten wird. Die Fans hatten in der ersten Beta beispielsweise moniert, dass zwei Klassen in Diablo 4 deutlich zu stark seien, was prompt zu Nerfs seitens Blizzard geführt hatte.

Heute abend sind wir vermutlich schlauer

Doch was könnte Blizzard ansonsten mit dem ominösen Tweet gemeint haben? Möglich, dass wir das schon bald erfahren, schließlich gibt es am heutigen 20. April einen Developer Livestream, für den General Manager Rod Fergusson eine Überraschung angeteast hat.

Über die Überraschung wird natürlich aktuell wild spekuliert, von der Bekanntgabe einer weiteren Klasse bis hin zu einem früheren Early Access-Zugang ist alles dabei. Letzterer würde übrigens ebenfalls zum Tweet von Blizzard passen. Wie so oft bleibt uns allerdings nur eins: abzuwarten.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC.