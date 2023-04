Diablo 4 offiziell fertig: Großteil des Beta-Feedbacks wohl umgesetzt

Diablo 4 kann jetzt wohl mehr oder weniger so erscheinen: Das Blizzard-RPG hat Goldstatus erreicht.

Diablo 4 bewegt sich mit großen Schritten auf den Launch im Juni zu. Entwicklerstudio Blizzard verkündet jetzt sogar schon stolz, dass ihr Action-RPG mittlerweile den Goldstatus erreicht habe. Das bedeutet mehr oder weniger, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und eigentlich nichts mehr schief gehen können sollte. Ein bisschen Vorsicht ist aber natürlich nach wie vor geboten.

Diablo 4 erreicht Goldstatus – aber was heißt das eigentlich?

Diablo 4 geht Gold und ist fertig: Offiziell erklärt Blizzard, dass Diablo 4 jetzt "Gold gegangen ist". Damit sollten alle Inhalte komplett und die Entwicklung abgeschlossen sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was bedeutet der Goldstatus?

Ursprünglich wurde mit dem Erreichen des Goldstatus' der Moment bezeichnet, in dem ein Spiel so weit fertig war, dass es auf die Datenträger wie CDs oder ähnliches gepresst werden konnte. Immerhin benötigten die stets einen gewissen Vorlauf, um in Massen gefertigt und ausgeliefert werden zu können – und Updates konnten nur schwer nachgereicht werden.

Mittlerweile hat dieser Entwicklungsmeilenstein etwas an Bedeutung verloren. Immerhin erscheinen zu beinahe jedem Spiel Day 1-Updates, die heruntergeladen werden müssen. Immer öfter enthalten selbst die physischen Versionen von Spielen gar keine Datenträger mehr, sondern nur noch Download-Codes – oder ihr installiert minimale Dateien von der Disk und ladet den Rest trotzdem herunter.

Dementsprechend ist das Ganze auch mit einer gewissen Vorsicht und Skepsis zu genießen. Es würde schon an ein Wunder grenzen, wenn Blizzard in der Zeit bis zum Release nicht noch weiter an Diablo 4 arbeitet und dem RPG den letzten Feinschliff verpasst.

Wir gehen zumindest davon aus, dass auch für Diablo 4 beim Launch ein Day One-Patch kommt, den ihr herunterladen müsst. Blizzard selbst hat außerdem bereits mehrfach angekündigt, dass die Entwicklung des Spiels auch nach Release noch weiter geht.

Zusätzlich lehrt die Erfahrung: Auch Cyberpunk 2077 war vor seinem Launch "Gold gegangen" und wurde danach trotzdem noch einmal verschoben. Zum Release war es aber immer noch in einem teils erbärmlichen Zustand und alles andere als fertig.

6:12 Diablo 4 - Neuer Gameplay-Trailer stellt Endgame-Inhalte vor

Diablo 4: Beta-Feedback wurde wohl schon größtenteils umgesetzt

Zur Diablo 4-Open Beta gab es jede Menge Feedback und Blizzard hat auf die Fans gehört. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Totenbeschwörer deutlich abgeschwächt wurde und einige andere Änderungen das fertige Spiel von der Beta unterscheiden. Wenn jetzt der Goldstatus offiziell verkündet worden ist, dürften diese Verbesserungen zum Großteil schon umgesetzt sein.

Wann kommt Diablo 4? Offiziell ist der Launch von Blizzards viertem Hack and Slay-Ausflug für den 6. Juni geplant. Bis dahin ist also noch über einen Monat Zeit und die wird wohl auch trotzdem noch genutzt, auch wenn es jetzt schon die freudige Nachricht gibt.

Was haltet ihr von der Goldstatus-Ankündigung? Glaubt ihr, dass wirklich alles schon fertig ist?