Diablo 4: Nützliche Grafik verrät euch, wo ihr am besten EXP farmen könnt

Für Level 100 in Diablo 4 müsst ihr 487 Millionen EXP sammeln.

Erfahrungspunkte sind für viele das zentrale Element, dank dem Spiele wie Diablo 4 funktionieren und weswegen diese Titel so beliebt sind. Sie sorgen nämlich für stetigen Fortschritt und bilden zusammen mit der Suche nach immer besserem Loot eine Motivationsspirale, der man sich nur schwer entziehen kann.

In Diablo 4 sind jede Menge Erfahrungspunkte nötig, um Level 100 zu erreichen, weswegen Tipps für besonders schnelles Farming immer gern gesehen sind.

Und genau so einen gibt euch Redditor Drybear. Der hat nämlich alle 130 Dungeons und Strongholds des Spiels durchpflügt und analysiert, welche sich davon besonders gut fürs EXP-Farming eignen. Dabei unterscheidet er danach, ob ihr alleine, oder im Koop unterwegs seid. Seine Ergebnisse hat er in einer nützlichen Grafik festgehalten.

Hier findet ihr die besten EXP-Grind-Orte im Überblick:

Alle guten EXP-Farming-Spots in der Übersicht.

Die beste Route zu Level 100

Ihr seht also: Alleine lohnen sich etwa besonders Sarat's Lair oder Blind Burrows, bei den Strongholds solltet am besten Temple of Rot und Malnok ansteuern. Praktisch zudem: Drybear hat eine komplette Route für alle erstellt, die möglichst schnell Level 100 erreichen wollen. Etwas Zeit solltet ihr natürlich trotzdem einplanen. Schließlich braucht ihr satte 487 Millionen EXP, um euren Charakter auf den Maximallevel zu bringen.

Wichtig: Hierbei handelt es sich um die Empfehlung eines einzelnen, aber sehr erfahrenen Diablo 4-Spielers. Natürlich gibt es eventuell noch bessere Möglichkeiten, um schnell an EXP zu kommen. Die Grafik gibt aber bereits hervorragende Anhaltspunkte, wo in Sanktuario ihr schnell Levelaufstiege feiern könnt.

Unterdessen steht auch der Launch von Season 1 in Diablo 4 unmittelbar vor der Tür. Am 20. Juli startet "Season of the Malignant" zeitgleich auf allen Systemen, also PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Der zugehörige Battle Pass lässt euch drei Optionen – einen kostenlosen, sowie zwei kostenpflichtige Pfade. Alles Weitere zu den Änderungen und Anpassungen findet ihr in unserem separaten Season 1-Artikel.