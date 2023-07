Diablo 4 - "Sieht aus wie der absolute Albtraum" - Neues Zauberer-Unique wurde gefunden und lässt Spieler speiübel werden

Der Oculus sorgt schon beim Zuschauen für Motion Sickness.

Diablo 4 hat mit Update 1.1 bzw. Season 1 sechs neue einzigartige Gegenstände eingeführt, von denen der erste jetzt gefunden wurde, nämlich der Oculus. Zumindest ist davon jetzt ein Video im Diablo 4-Subreddit aufgetaucht. Jedoch sorgt das gezeigte Gameplay bei vielen Spielerinnen und Spielern aus der Community bereits beim Anschauen für verdrehte Mägen, aber seht selbst (auf eigene Gefahr).

Apropos, Uniques: Alle sechs neuen einzigartigen Items findet ihr hier in der Übersicht:

Mehr zum Thema Diablo 4 Season 1 und Update 1.1: Alle 6 neuen Uniques im Überblick von Linda Sprenger

Extrem schnelle Teleportationen des Oculus sorgen für Motion Sickness

Achtung, übrigens: Epilepsie-Warnung beim unteren Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Beim Oculus handelt es sich um einen einzigartigen Zauberstab mit folgendem Effekt: "Ihr erhaltet den Effekt der Verzauberung Teleportation kostenlos. Wenn ihr Entrinnen mit der Verzauberung Teleportation einsetzt, landet ihr an einem zufälligen Ort."

Wie die Teleportation im Spiel aussieht, zeigt das obere Video. Genau das sorgt bei vielen Fans nun aber für ein flaues Gefühl im Magen. Viele Gegner und Zahlen auf dem Bildschirm, gepaart mit knalligen Effekten und einem sich ständig blitzschnell teleportierenden Charakter lösen bereits beim Zusehen Motion Sickness bei etlichen Leuten aus, die unter entsprechendem Post kommentieren.

"Ihr habt euch über Stottern und Rubberbanding beschwert? Also haben wir es zu einem einzigartigen Item gemacht", schreibt Redditor crusaint in Anspielung auf die technischen Probleme in Diablo 4. "[...] Sieht wie ein Albtraum für mich aus", meint User*in Idori666.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.Unsere Haltung zum Thema könnt ihr in einem Artikel von unserer Head of Digital Publishing Rae Grimm bezüglich der GamePro-Berichterstattung nachlesen.

Und alle Patchnotes von Update 1.1 findet ihr in dieser GamePro-Übersicht:

Bereits zum Start der Beta von Diablo 4 gab es zahlreiche Beschwerden über aufkommende Motion Sickness. Denn viele Spieler*innen klagten aufgrund der nahen Kameraperspektive nicht nur über Bewegungsübelkeit, sondern auch über Migräneanfälle.

Diablo 4 ist am 06. Juni 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Im ausführlichen GamePro-Test haben wir den neuen Ableger zum besten der Reihe gekürt.