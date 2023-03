Diablo 4 startet heute in die Open Beta, aber freut euch nicht zu früh.

Diablo 4 kann heute Abend von allen ausprobiert werden, die das wollen. Im Gegensatz zur Vorbesteller*innen- beziehungsweise Vorabzugangs-Beta handelt es sich bei der heutigen Testphase um die Open Beta. Das heißt aber auch, dass mit einem noch größeren Ansturm zu rechnen sein dürfte – und den will Blizzard ausnutzen. Auch wenn das bedeutet, dass ihr wohl frustriert werdet und warten müsst.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Diablo-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier.

Diablo 4 Open Beta könnte frustrierend werden, aber das ist genau so gewollt

Darum geht's: Diablo 4 nähert sich mit großen Schritten. Heute startet die Open Beta-Phase. Ihr könnt das lang erwartete Blizzard-RPG also jetzt schon mal ausprobieren, lange Zeit vor dem eigentlichen Release-Termin.

Blizzard warnt schon vorab: In einem offiziellen Statement in den Blizzard-Foren gibt das Entwicklerstudio und der Publisher in einem eine realistische Einschätzung ab, die gleichzeitig als Warnung dient.

Es wird voll: Diesen Freitagabend dürften sehr viel mehr Leute die Diablo 4-Beta spielen wollen, als das letzte Woche der Fall war. Dementsprechend kommt es höchstwahrscheinlich auch zu längeren Wartezeiten.

"Es wird lange Wartezeiten geben, insbesondere am Freitag, wenn wir zuerst launchen und während der regionalen Höhepunkte-Zeitfenster [zum Beispiel dürfte Samstagabend mehr los sein als Sonntag früh]."

Das wird absichtlich ausgenutzt: Diesen Andrang und die Open Beta insgesamt will Blizzard natürlich nutzen. Das Ganze dient vor allem auch als Server-Stresstest. Darum werde sogar extra darauf hingearbeitet, zu manchen Zeiten Warteschlangen zu haben – auch wenn das frustrierend ist.

"Das vergangene Wochenende hat uns geholfen, die Kapazitäten einzuschätzen, die wir dieses Wochenende erwarten können und wir werden diese Kapazität nutzen, um absichtlich unsere Systeme zu strapazieren, als Vorbereitung auf den Launch. Auch wenn wir wissen, dass es frustrierend sein kann: Zusammengefasst brauchen wir diese Warteschlangen, um unsere Services angemessen zu strapazieren und wir designen es so, damit wir sicherstellen können, dass wir sie zu manchen Zeiten haben."

Wundert euch also nicht, wenn ihr heute Abend nicht direkt in die Beta kommt. Vielleicht tröstet euch ja der Gedanke, dass ihr so vielleicht sogar dabei helfen könnt, dass letztlich das fertige Spiel irgendwann ein bisschen besser funktioniert.

Wann wollt ihr mit der Open Beta von Diablo 4 loslegen? Was erhofft ihr euch davon, was befürchtet ihr?