Die Werwölfe und Werbären der Druiden-Klasse sehen in Season 1 irgendwie anders aus.

Wer Diablo 4 spielt, hat es nicht leicht. Erst recht nicht, seitdem Blizzard Update 1.1 veröffentlicht hat. Eine ganze Menge Änderungen mag die Community überhaupt nicht. Dazu zählen XP-Nerfs, das neue Level-Scaling in der Diablo 4-Open World und vieles mehr. Eine weitere kuriose Änderung wurde stillschweigend ebenfalls mit dem neuesten Patch eingeführt, die jetzt für Wirbel sorgt: Die Farbe der Druiden-Werwölfe und -Werbären sieht plötzlich ziemlich seltsam aus.

Druiden sehen in ihrer Werwolf- und Werbär-Form plötzlich gelb oder orange aus

Darum geht's: Wie ihr unschwer auf dem Bild unten erkennen könnt, hat sich die Farbe der Werbär-Form des Druiden verändert, und zwar sehr stark. Eine entsprechende Änderung wurde in den Patch Notes aber nirgendwo angekündigt und sie ergibt auch keinen besonders großen Sinn.

So sollte es sein: Normalerweise orientiert sich die Farbe eurer Werwolf- und Werbär-Form an der Haarfarbe des Druiden, den ihr spielt. Aber irgendetwas muss da mit dem neuesten Update auf Version 1.1 durcheinander geraten sein.

Denn jetzt erstrahlt der vorher dunkelbraune Meister Pelz in hell leuchtendem Orange-Rot. Blonde Druiden sehen laut Reddit-Nutzer*innen jetzt wie ein gelber Winnie Pu aus. Das kommt natürlich nur so mittelmäßig bei den Spieler*innen an, die sich an den neuen Look erst einmal gewöhnen müssen.

So reagieren die Fans: Während viele Betroffene lamentieren, dass sie den Look ihrer Figur jetzt nicht mehr mögen (was angesichts der grellen Farben in der düsteren Welt durchaus verständlich ist), gibt es auch viele Fans, die sich amüsieren. Der Bär sei jetzt ein Orang-Utan oder in Chips-Staub gefallen, heißt es in den Kommentaren.

Viele ähnlich Fälle: Eine ganze Menge an Diablo 4-Spieler*innen freuen sich zumindest, dass sie nicht allein damit sind. Mehrere schreiben, sie hätten zunächst kaum ihren Augen getraut, als sie einen weißen oder hellgrünen Werwolf gesehen haben. Nun sei wenigstens klar, dass ihnen ihre Wahrnehmung keinen Streich gespielt habe.

Ist es ein Bug? Aktuell gehen die meisten Community-Mitglieder davon aus, dass es sich bei dieser neuen Farbgebung um einen unbeabsichtigten Fehler handelt, der sich mit dem Diablo 4-Update 1.1 eingeschlichen hat. Dementsprechend hoffen natürlich viele Fans, dass Blizzard diese Änderung wieder zurück nimmt, wie es auch schon mit einigen anderen "Verbesserungen" aus dem neuen Patch geschehen ist.

Hat sich eure Wer-Farbe in Diablo 4 auch durch das Update verändert? Wie sehen die Druiden-Formen jetzt aus?