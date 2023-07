Diablo 4: Mit der Platinum-Währung aus dem Battle Pass könnt ihr nicht mal das günstigste Item kaufen

Diablo 4 ist in seine erste Season gestartet – mit einigen Problemen.

Diablo 4 ist Anfang Juni gestartet und nach reichlich Lob zum Release gibt es rund um den Start von Season 1 reichlich Kritik am Action-RPG. Erst sorgte Update 1.1 mit ein paar Anpassungen für extreme Fan-Wut, danach hakte der Start von Season 1 massiv, derzeit gibt es immer noch Probleme. Doch dabei bleibt es nicht.

Denn auch der Battle Pass stößt aktuell auf Unverständnis, genauer gesagt ein Element daraus. Denn der kostenpflichtige Premium-Battle Pass beschert euch über alle Stufen hinweg insgesamt 666 Einheiten der Premium-Währung Platinum. Wenn man sich aber anschaut, was damit tatsächlich kaufbar ist, sieht es zappenduster aus.

Denn selbst die kompletten 666 reichen nicht aus, um das günstigste Item im Shop zu kaufen. Das ist nämlich die Reittierrüstung "Bürde des Todes" die mit 800 Platinum zu Buche schlägt. Natürlich könnt ihr das über den Battle Pass erhaltene Platinum als Teilzahlung für bestimmte Dinge nutzen – müsst aber immer noch was drauflegen. Komplett bezahlen könnt ihr mit den 666 Platinum nichts.

Enttäuschte Reaktionen im Netz

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken fallen entsprechend enttäuscht aus. Auf Reddit schreibt beispielsweise User Caddy-Whompus:

"Gut gemacht, Blizzard. Einfach eine solide 10/10 Saison, von Anfang bis Ende."

Schon in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Platinum-Menge im Battle Pass von Diablo 4 nicht ausreicht, um den Battle Pass der nächsten Season bezahlen zu können – was in anderen Service Games aber durchaus üblich ist.

Ob Blizzard diese Kritik sieht und entsprechend reagiert, bleibt abzuwarten. Zuletzt wurde eine ungeliebte Änderung von Update 1.1 innerhalb eines Tages wieder rückgängig gemacht, eine mögliche Anpassung der Premium-Währungsmengen steht vermutlich aber aktuell nicht auf der Liste der Entwickler*innen. Dafür brennen bei Season 1 gerade noch zuviele andere Dinge.

Stört euch die überschaubare Platinum-Menge im Battle Pass von Diablo 4?