Diablo 4: Preload-Zeiten der Beta stehen fest – zu dieser Uhrzeit könnt ihr downloaden

Lange dauert es jetzt bis zum Beta-Start von Diablo 4 nicht mehr.

Das heiß erwartete Action-Rollenspiel Diablo 4 erscheint zwar erst im Juni, ein paar Monate vorher könnt ihr den Titel aber schon einmal ausführlich ausprobieren. Denn in wenigen Tagen startet die Beta von Diablo 4, in der sich unter anderem fünf Charakterklassen probespielen lassen.

Die Beta teilt sich in eine Early Access- (ab dem 17. März) und eine offene Phase (ab dem 24. März), bislang gab es allerdings noch ein Fragezeichen zu den Preload-Zeiten für die Beta. Und genau diese Zeiten hat Blizzard nun bekannt gegeben.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Die offiziellen Preload-Zeiten der Diablo 4-Beta im Überblick

Early Access-Beta: 15. März, 17 Uhr deutscher Zeit

15. März, 17 Uhr deutscher Zeit Open Beta: 22. März, 17 Uhr deutscher Zeit

22. März, 17 Uhr deutscher Zeit Download-Größe: Noch nicht bekannt

Wer an der Early Access-Beta teilnimmt, muss die Open Beta nicht noch einmal separat herunterladen, sondern kann auf PlayStation und Xbox denselben Client nutzen. Diesen findet ihr ab den genannten Zeitpunkten im PlayStation bzw. Xbox Store.

Was muss ich tun, um die Early Access-Beta spielen zu können? Eine Vorbestellung von Diablo 4 qualifiziert euch für den früheren Zugang zur Beta des Spiels.

1:13 Diablo 4 - Beta-Trailer zeigt das neue höllische Deckenbild einer echten Kirche

Diablo 4-Beta bietet umfangreichen Einblick ins Spiel

Wer die Beta von Diablo 4 herunterlädt, kann den Prolog sowie das erste Kapitel ausprobieren und in der Early Access-Beta drei Klassen, in der Open Beta dann sogar fünf Klassen ausprobieren. Außerdem steht auch der Koop-Modus bereits zur Verfügung. Alle weiteren Infos zur Beta von Diablo 4 findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Auf die Vollversion müssen wir uns dann knapp zweieinhalb weitere Monate gedulden. Der Release von Diablo 4 erfolgt am 6. Juni 2023, erscheinen wird das Action-Rollenspiel, in dem wir einemal mehr gegen die Schergen der Hölle antreten und zahlreiche Monster in bester Hack&Slay-Manier bekämpfen, für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One sowie den PC.

Werdet ihr die Beta von Diablo 4 ausprobieren?