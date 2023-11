Diablo 4 zum Toppreis: Schnappt euch die PS5-Version jetzt teuflisch günstig durch einen Gutschein

Durch eine eBay-Gutscheinaktion könnt ihr euch Diablo 4 jetzt günstig sichern.

Habt ihr Lust darauf, euch mit dem Teufel anzulegen? Dann könnt ihr euch jetzt die PS5-Version von Diablo 4 günstig sichern. Das im Juni mit einer UVP von 79,99€ erschienene Action-Rollenspiel gibt’s bei eBay aktuell schon für 43,15€. Auf der Produktseite wird euch zwar noch ein Preis von 47,95€ angezeigt, wenn ihr den Gutscheincode WINTERPOWER benutzt, bekommt ihr aber 10 Prozent zusätzlichen Rabatt.

Durch den Code WINTERPOWER, der noch bis zum 15. November gültig ist, könnt ihr bei Ebay übrigens auch viele andere Technik- und Gaming-Angebote günstig abstauben. Mit dabei sind zum Beispiel die PS5, Xbox Series X und Nintendo Switch OLED. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Wer ist der Händler?

Verkäufer des Angebots ist der größere eBay-Händler Sbdirect24, der schon seit vielen Jahren auf der Plattform aktiv ist und oft durch günstige Angebote insbesondere aus dem Gaming-Bereich auffällt. Seine Rezensionen sind derzeit zu 98,6 Prozent positiv.

Wie gut ist Diablo 4?

30:01 Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser Fazit

Hohe Wertungen: Zum Release hat Diablo 4 weltweit hervorragende Rezensionen bekommen. Auch wir waren in unserem GamePro-Test begeistert, haben beeindruckende 94 Punkte vergeben und Diablo 4 sogar als besten Teil der Reihe bezeichnet:

Wieder düster: Ein Grund für die Lobpreisungen ist, dass Diablo 4 wieder deutlich mehr in Richtung des Klassikers Diablo 2 geht. Das gilt sowohl für den düsteren und blutigen Look als auch für die Charakterentwicklung: Die fünf Charakterklassen (Barbar, Druide, Jäger, Totenbeschwörer, Zauberer) haben wieder einen traditionellen Skilltree bekommen. Dieser ist allerdings deutlich komplexer als in Diablo 2.

Moderner & mit Open World: Neben der höheren Komplexität bietet Diablo 4 natürlich auch technisch ein ganz anderes Niveau als der Klassiker. Das gilt nicht nur für die Grafik, sondern auch für die Steuerung, die selbst im Vergleich zur Neuauflage Diablo 2 Resurrected viel komfortabler und moderner ist. Außerdem punktet Diablo 4 mit einer neuen Open World, die Raum für Erkundung lässt und dafür sogt, dass sich die Welt nicht mehr so zerstückelt anfühlt wie im zweiten Teil.

Inzwischen musste Diablo 4 zwar einige Kritik für misslungene Updates und ein ausbaufähiges Endgame einstecken. Die genannten Stärken bleiben davon aber unberührt, sodass ihr im Kern noch immer ein tolles Action-Rollenspiel bekommt.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr weitere interessante Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Auch diese Artikel hier sind einen Blick wert: