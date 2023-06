Mit ein paar kleinen Verbesserungen könnte Blizzard bei Diablo 4 viel bewirken.

Sanktuario erkunden, Horden von Monstern schnetzeln, in die düstere Fantasy-Geschichte von Diablo 4 eintauchen – All das genießen die meisten Spieler*innen aktuell in vollen Zügen. Trotzdem gibt es natürlich immer noch Raum für Verbesserungen, die der Spielerfahrung richtig gut tun würden. Oft sind es die kleinen Dinge, die uns das Zockerleben erleichtern würden.

Diese Quality of Life-Features braucht Diablo 4

Auf Reddit hat User Glenmalt bereits eine ganze Liste an Punkten zusammengetragen, an denen Blizzard ruhig noch schrauben dürfte. Gleich den ersten Vorschlag haben wir selbst bereits während der Beta-Phase angebracht.

Diablo 4 braucht dringend einen eigenen Tab für Edelsteine, damit uns diese nicht das gesamte Inventar zumüllen und wir ständig Truhen aufsuchen müssen, um auszumisten. Mehr Truhen würden natürlich auch zusätzlich dafür sorgen, dass wir weniger weit dafür reisen müssten, trotzdem wäre der eigene Reiter noch sinnvoller.

Ein Kritikpunkt, den ebenfalls viele Spieler*innen anbringen, ist, dass die Map nicht für den nächsten Charakter aufgedeckt bleibt, wenn wir sie einmal in einem Spieldurchlauf komplett erkundet haben. Das ist gerade deshalb verwunderlich, weil wir die Möglichkeit haben, die Story zu überspringen und Boni für neue Charaktere mitzunehmen. Trotzdem stehen wir dann vor einer riesigen leeren Map.

Auf dem PC fehlt außerdem die WASD-Steuerung. Kollege Max hat in seiner Kolumne bereits festgehalten, dass er das Action-RPG nur noch mit Gamepad zocken will.

Im Reddit-Beitrag sind noch viele weitere Verbesserungsvorschläge aufgelistet wie beispielsweise, dass der Pferde-Cooldown entfernt wird, wenn wir nicht im Kampf sind oder dass wir eine Übersicht über erledigte Missionen bekommen.

In anderen Reddit-Posts kommt außerdem ein Thema auf, das vor allem die Spieler*innen im Hardcore-Modus betrifft. Fans beschweren sich, dass es im Spiel selbst keine Warnung gebe, wenn mit Server-Disconnects zu rechnen ist. Das kann einem Charakter im Permadeath-Modus endgültig das Leben kosten.

Diese Dinge sind uns außerdem störend aufgefallen

Wir finden außerdem, dass es sinnvoll wäre, Gegenstände als wichtig statt als Ramsch zu markieren. Könnten wir nur auswählen, was wir behalten wollen, dann ginge das wesentlich schneller.

Ebenfalls finden wir es sehr schade, dass es nicht möglich ist, nach der Charaktererstellung im Spiel noch die Frisur oder die Gesichtszüge der eigenen Spielfigur anzupassen. An der Kommode können wir nur an Schminke, Tattoos und Schmuck Änderungen vornehmen.

Spätere Charakteranpassung, also gerade ein neuer Haarschnitt während des Abenteuers, ist bei Rollenspielen eigentlich längst Standard. Überhaupt ist der Editor in Diablo 4 äußerst limitiert.

Jetzt interessiert uns aber eure Meinung: Welche Quality of Life-Verbesserungen braucht Diablo 4 ganz dringend?