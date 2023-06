Diablo 4-Release morgen: Alle Infos zu Release-Uhrzeit und mehr!

Morgen dürfen endlich alle schnetzeln.

Na, juckt's euch schon in den Fingerna? Während Vorbesteller*innen der Deluxe- und Ultimate-Edition schon seit Freitag Sanktuario unsicher machen, müssen sich alle anderen Diablo-Fans noch gedulden. Aber morgen hat das Warten endlich eine Ende, beziehungsweise: eigentlich schon heute Nacht.

Wir versorgen euch mit allen wichtigen Infos zum Start und begleiten den Release ab morgen mit einem Live Ticker, um euch über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Alle wichtigen Infos zum Release von Diablo 4

Nach dem Early Access, der bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag startete, ist der "normale" Release-Termin für Diablo 4 der 6. Juni.

Wann geht es genau los? Am 6. Juni um 1 Uhr morgens

Am 6. Juni um 1 Uhr morgens Wann startet der Preload? Der Preload ist bereits gestartet. Ihr könnt das Action-RPG also schon runterladen, falls ihr pünktlich loslegen wollt.

Der Preload ist bereits gestartet. Ihr könnt das Action-RPG also schon runterladen, falls ihr pünktlich loslegen wollt. Downloadgrößen - So viel Platz müsst ihr auf eurer Platte einplanen: PC: 85 GB (mit hochaufgelösten Texturen) / 46 GB (ohne hochaufgelöste Texturen), PS5: 76 GB, Xbox Series X/S: 75 GB

Abo ist nur für bestimmte Funktionen nötig

In der Kommunikation von Blizzard gab es ein Missverständnis. So klang es zunächst, als bräuchtet ihr in Deutschland PS Plus, Xbox Live Gold, beziehungsweise den Game Pass Ultimate zwingend um zu spielen. Das ist aber nur der Fall, wenn ihr Multiplayer-Features nutzen wollt wie den Chat oder Online-Koop und PvP.

Andere Spielende "aussperren" ohne Abo funktioniert aber auch nicht. Ihr seht sie auch ohne PS Plus und so weiter in der Shared World, könnt nur nicht mit ihnen zusammen spielen.

So lief der Early Access und diese Fehler gab es

Im Early Access blieben die Server sehr stabil. Das größte Problem war Fehlercode 315306. Die Fehlermeldung teilte mit, Spieler*innen hätten keine gültige Lizenz. Blizzard arbeitet schon seit dem Wochenende an dem Problem, aber es gibt immer noch Meldungen von Fans, die sich mit dem Fehler herumschlagen.

In unseren zwei Artikeln haben wir einen Workaround, wie ihr den Fehlercode ganz generell angehen könnt und einen, der euch helfen kann, falls ihr Sharing nutzen oder im Couch-Koop zocken könnt:

Außerdem wurden während des Early Access-Wochenendes noch mal umfassende Balance-Änderungen mit einem Patch vorgenommen:

Blizzard teilte dazu mit, man sei generell mit den Klassen schon sehr zufrieden, es gebe aber doch noch einige Punkte, an denen angepasst werden müsse. So sei es manchen Spieler*innen möglich gewesen, durch geschickte Klassen-Synergien oder (zu) clevere Builds über sehr lange Zeit unverhältnismäßig großen Schaden auszuhalten.

