Diablo 4-Verwirrung um 'Abo-Zwang' aufgeklärt: Ihr braucht das Abo nur für bestimmte Funktionen

Im Vorfeld von Diablo 4 herrschte einige Vewirrung darüber, ob wir für das Spiel zwingend auf Konsole ein Abo brauchen.

Gestern Nacht durften Vorbesteller*innen der Deluxe- und Ultimate-Edition schon verfrüht nach Sanktuario aufbrechen. Im Vorfeld des Early Access-Releases hatten wir berichtet, dass ihr auf Konsolen zwingend ein Abo braucht, um das Spiel zu zocken.

Das hat sich jetzt allerdings als nicht ganz richtig erwiesen. Ihr braucht PS Plus, Xbox Live Gold, beziehungsweise den Game Pass Ultimate, nur, wenn ihr alle Funktionen voll umfänglich nutzen wollt. Wer einfach nur im Singleplayer schnetzeln möchte, kann das auch ohne Abo tun. Wir erklären euch noch mal genau, was das im Einzelnen bedeutet.

Für diese Diablo 4-Funktionen braucht ihr ein Abo

Die Kurzversion: Die Abos auf Konsole braucht ihr nur für Online-Multiplayerfunktionen, also Online-Koop, den Chat und PvP. Das hatte Global Community Development Director Adam Fletcher auch bereits in einem Antwort-Tweet am 21. April mitgeteilt.

Wollt ihr also ganz alleine durch Sanktuario streifen, weder Online-Koop, noch den Chat oder PvP nutzen, könnt ihr das auf dene Konsolen ohne Abo tun – auch, wenn Diablo 4 ein "Always-On"-Spiel ist, bei dem ihr in der Shared World auf andere Spieler*innen trefft. Lokaler Koop sollte ebenfalls nach unserer aktuellen Kenntnis ohne Abo möglich sein.

Woher kam dann die Verwirrung? In der Kommunikation von Blizzard gab es offensichtlich ein Missverständnis. Eine Aussage, die wir von Blizzard auf Nachfrage erhielten, klang, als ob in Deutschland andere Regeln gelten und wir generell ein Abo bräuchten.

Zum Early Access-Release hat sich jetzt jedoch dank ersten Erfahrungsberichten von Spieler*innen herausgestellt, dass das doch nicht notwendig ist, wenn ihr auf die genannten Funktionen verzichten wollt.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Wir haben erneut bei Blizzard nachgefragt, aber noch keine neue Aussage zu diesem Thema erhalten.

Das braucht ihr, um Diablo 4 zu spielen

Nichtsdestotrotz hat Diablo 4 eine Shared World, also eine Spielwelt, die ihr euch mit anderen teilt. Ihr braucht eine Internetverbindung und trefft auch ohne Abo, zumindest nach ersten Erfahrungsberichten aus unserer Community, auf andere Spielende.

Außerdem braucht ihr auch einen Battle.net-Account. Das ist bei Blizzard-Spielen üblich. Wollt ihr im lokalen Koop auf einer Konsole zocken, dann brauchen auch eure Partner*innen einen eigenen Account. Weitere Infos findet ihr im oben verlinkten Guide.

Seid ihr bereits nach Sanktuario aufgebrochen und spielt ihr alleine oder mit anderen?