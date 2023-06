Diablo 4 ist das am schnellsten verkaufte Spiel von Blizzard und Fans haben bereits 93 Millionen Spielstunden investiert

Blizzard kann schon jetzt einen Erfolg verzeichnen.

Diablo 4 ist seit dem 6. Juni 2023 für alle Spieler*innen zugänglich. Schon jetzt kann das Blizzard-Team absehen, dass es sich bei diesem Spiel um den am schnellsten verkauften Titel der Firmengeschichte für PC und Konsole handelt (via Business Wire). Die Daten basieren auf den Vorbestellungsverkäufen von Händlern und Blizzard selbst. Für das Unternehmen ist das ein großer Grund zur Freude.

Diablo 4 geht weg wie warme Semmeln

Blizzard nennt zwar keine direkten Verkaufszahlen, doch der Publisher und Entwickler beeindruckt mit der Spielzeit, die Fans bereits jetzt in den Dungeon-Crawler investiert haben.

Seit dem Early Access-Release am 2. Juni 2023, der für Vorbesteller*innen der Digital Deluxe Edition und der Ultimate Edition stattfand, haben Fans nämlich über 93 Millionen Stunden im Spiel verbracht. Das wären umgerechnet rund 10.000 Jahre, also viel länger als der Beginn der Zeitaufzeichnung der Menschheit. Diese gigantische Spielzeit verteilt sich auf nur vier Tage.

Auch wir sind von Diablo 4 begeistert. Schaut euch den passenden Test an:

30:01 Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Und so wie es aussieht, wird das wohl noch anhalten: Blizzard hat angekündigt, dass Diablo 4 mehr Erweiterungen bekommt als seine Vorgänger. Zusätzlich zum Battle Pass soll es zwei DLCs geben.

Tiefgreifendere Geschichte als je zuvor

Ein möglicher Grund für den Erfolg von Diablo 4 sieht Blizzard in der Story des Spiels. Der Titel hat die umfangreichste Geschichte der Diablo-Reihe.

Die Geschichte spielt 50 Jahre nach den Ereignissen von Diablo 3: Reaper of Souls. Diablo 4 beginnt mit der Beschwörung von Lilith, der Tochter des Hasses. Sie kehrt nach Sanktuario zurück, das von Gegner-Scharen überrannt wird.

Ein weiterer Grund könnte in den großzügigen Anpassungsmöglichkeiten des Spiels liegen. Spieler*innen können ihren individuellen Spielstil ausleben, indem sie den Fertigkeitsbaum so anpassen, dass Zauber und Fähigkeiten entsprechend ihres Spielstils nutzen können. Auch die Charaktererstellung und die Auswahl an legendären Gegenständen war in bisher keinem anderen Diablo-Teil so vielfältig.

Wie viele Stunden habt ihr schon in Sanktuario verbracht?