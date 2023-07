Vielleicht habt ihr es schon am eigenen Leib erfahren: Boshafte Herzen können aus dem Sockel nicht entfernt werden, das ärgerlich sein kann.

Für Season 1 hat Blizzard eine neue Mechanik in sein Action-Rollenspiel Diablo 4 eingebaut: boshafte Herzen. Diese Herzen können wir ähnlich wie Edelsteine an unsere Ausrüstung packen, um extra starke Boni zu erhalten, die sogar legendäre Aspekte übertrumpfen können. Sie lohnen sich also. Allerdings sollten wir aufpassen, welches hart erkämpfte Herz wir in welchen Ausrüstungssockel packen. (via Icy Veins)

Boshafte Herzen haben einen entscheidenden Nachteil

Boshafte Herzen gewähren uns mächtige Boni. Allerdings können wir mit ihnen nicht so frei umgehen wie etwa mit Edelsteinen. Die Herzen passen nämlich nur in die passenden “boshaften Sockelfassungen” von Schmuck – zu erkennen am Namen und der Farbe.

Aber selbst wenn ein Herz passt, sollten wir es nicht ohne Weiteres in den Sockel packen. Denn steckt es erst einmal drin, können wir es nicht rückgängig machen – Vielleicht hattet ihr das Problem schon, aber falls nicht, wollen wir euch vorwarnen.

Eingesetzte Herzen lassen sich – anders als Edelsteine – weder entfernen noch übertragen. Und das kann durchaus ein Problem sein, wenn wir bessere Ausrüstung gefunden haben, mit der wir das Herz eigentlich gerne verbinden würden. Uns bleibt dann nichts anderes übrig, als ein gleichwertiges/besseres Herz zu erkämpfen oder mit etwas Glück und den richtigen Ressourcen herzustellen. Wir sollten uns daher vorab überlegen, welches Herz wir für welche Ausrüstung nutzen wollen.

Immerhin ein kleiner Trost: Wollen wir die Ausrüstung behalten und haben ein besseres Herz gefunden, können wir das eingesetzte Herz “überschreiben”. Dann wird das alte Herz allerdings zerstört.

So kommt ihr an boshafte Herzen

Nur in Season 1 (!) treffen wir auf besonders starke, boshafte Elite-Gegner (Malignant Elite Monster). Schaffen wir es, diese zu bezwingen, lassen sie ihr Herz (Malignant Heart) fallen. Mithilfe eines Cage of Binding (Bindungskäfig) können wir mit diesem Herz interagieren, wodurch die eben getöteten Monster in einer noch mächtigeren Form samt Unterstützung beschwört werden. Schaffen wir es auch diese zu erledigen, bekommen wir ein eingesperrtes Herz (Caged Heart) als Belohnung, dass wir wie Edelsteine in einen Ausrüstungssockel packen können.

Mehr zu Season 1 zeigt euch der Trailer:

6:12 Dieser Diablo 4-Trailer erklärt euch wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Die erste und stark kritisierte Diablo 4-Staffel "Saison der Boshaftigkeit" läuft seit dem 20. Juli 2023 und soll gut drei Monate andauern. In der Zeit erwarten uns noch einige Updates. Patch 1.1.1 soll laut Entwickler viele der Nerf-Fehler aus Patch 1.1.0 wieder ausbügeln.

Wie gefällt euch die saisonale Herz-Mechanik, die quasi als Edelsteine-Ersatz dient? Habt ihr schon ein mächtiges Herz verloren, weil es nicht entfernt werden kann?