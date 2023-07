Diablo 4: Termin für Season 1 offiziell bekanntgegeben

Im heutigen Live Stream von Blizzard wurde der Termin für Season 1 verraten.

Bisher sind wir in Diablo 4 mit unseren Charakteren ausschließlich im Eternal Realm unterwegs, doch das wird sich bald ändern. Dass wir Mitte bis Ende Juli mit Season 1 rechnen können, war bereits bekannt. Jetzt hat Blizzard im Livestream endlich verraten, wann es genau losgeht.

Das ist der Start-Termin für Season 1 in Diablo 4

Im heutigen Entwicklerstream haben wir mehr über die erste Saison in Diablo 4 erfahren. Dabei wurde natürlich auch die größte Frage geklärt:

Wann startet Season 1? Am 20. Juli ist es so weit. The Season of the Malignant startet.

Von eurem Charakter, mit dem ihr im Eternal Realm spielt, müsst ihr euch dann aber leider verabschieden. Diesen könnt ihr nämlich nicht mit in die Season nehmen. Ihr könnt natürlich trotzdem weiter mit euren guten, alten Held*innen Sanktuario unsicher machen, aber auf die Saison-Inhalte müsst ihr mit ihnen dann verzichten.

Für die Season müsst ihr einen neuen Charakter erstellen. Ganz bei null anfangen müsst ihr mit dem allerdings nicht, denn einige Dinge, die ihr freigespielt habt, zählen für euren kompletten Account, wie beispielsweise die Boni der Lilith-Statuen, die ihr überall in Sanktuario einsammelt.

Wie ihr all diese am schnellsten in einer großen Runde (mit einigen Sackgassen, die ihr wieder zurücklaufen müsst) einsammeln könnt, erfahrt ihr in unserem Guide zum besten Weg für alle Lilith Altäre.

In einer Umfrage wollten wir von euch wissen, was ihr euch ganz besonders von Season 1 wünscht. Unter dem obigen Link könnt ihr nicht nur die Antwortmöglichkeiten sehen, sondern auch nachlesen, was sich die Diablo 4-Community auf Reddit gerne gesehen hätte.

Alle weiteren brandneuen Infos aus dem heutigen Livestream werden wir für euch gleich im Anschluss in einem Übersichtsartikel zusammenfassen.

Was sagt ihr zum Start-Termin der ersten Season und freut ihr euch bereits darauf, in die Saison zu starten und neue Inhalte zu bekommen?