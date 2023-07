Diablo 4-Entwickler verraten bald mehr über Season 1: Das wünschen sich Fans - und ihr?

Auf Reddit diskutiert die Community über die erwarteten und gewünschten Inhalte für Season 1.

Am Donnerstag ist es so weit - Nein, Season 1 startet noch nicht, aber wir werden zumindest mal in einem Info-Stream erfahren, wann es denn nun losgeht. Zudem wird das Diablo 4-Entwicklerteam mehr über die Inhalte und Veränderungen verraten, die uns in der ersten Saison des Action-RPGs erwartet. In einem Reddit-Thread haben Fans Erwartungen und Wünsche zusammengetragen. Wir wollen wissen, auf was ihr hofft.

Wann findet der Livestream statt? Ihr könnt euch den Blizzard-Stream am 6. Juli um 20 Uhr deutscher Zeit anschauen.

Das wünscht sich die Diablo 4-Community zum Season-Start

In einem Reddit-Beitrag hat User Big-Daddy200 ein Bild zum kommenden Entwicklerstream gepostet und gefragt:

Lasst uns ein Ratespiel spielen: Was wird angekündigt?

In den Kommentaren äußern Community-Mitglieder aber nicht nur Vermutungen, sondern auch viele Wünsche zur ersten Season. Dazu gehören unter anderem Quality of Life-Verbesserungen, von denen wir bereits einige für euch zusammengefasst haben.

So wünscht sich der Thread-Ersteller, dass der Pferde-Cooldown entfernt wird. Weitere Community-Mitglieder fordern dagegen mehr Platz im Inventar oder mehr Tabs für einen besseren Überblick. Eine Edelstein-Tasche wurde bereits angekündigt, soll aber nicht mehr mit Season 1 kommen.

Auch der Wunsch, das gesamte Paragonboard auf einmal zurücksetzen zu können anstelle von nur einem einzigen Punkt, kommt erneut auf.

Fans wollen neue Inhalte

Andere Spieler*innen wollen stattdessen lieber neue Inhalte sehen. So möchte PetCeleste "relevanten Content von Level 70 bis 100", führt das aber nicht näher aus. In weiteren Kommentaren werden im Speziellen mehr Inhalte für Höllenfluten, Höllenfluten-ähnliche neue Ereignisse oder größere Keller gewünscht.

User r9vzven postet gleich eine ganze Liste von Vorschlägen und bemängelt darin unter anderem, dass wir Bosse aktuell nicht erneut herausfordern können. Gerne hätte der Fan auch neue Schwierigkeitsgrade bzw. Weltenstufen. Auch hierzu gab es bereits Gerüchte.

Außerdem möchten manche Fans auch eine neue Klasse sehen. Hier wird einmal mehr der Paladin gewünscht, den auch Kollege Kevin gerne im Spiel hätte. Aber auch der bereits gemunkelte Blood Knight wird wieder genannt.

Jetzt seid ihr gefragt: Was muss Season 1 liefern?

Ihr müsst euch nicht auf eine Auswahlmöglichkeit beschränken, sondern könnt drei Antworten auswählen.

Ist für euch nichts Passendes dabei? Schreibt uns gerne als Kommentar, welchen Inhalt ihr unbedingt mit dem Start von Season 1 sehen wollt.

Oben haben wir euch noch mal unsere Überblick-Artikel verlinkt. Im ersten erfahrt ihr, was generell bereits über Season 1 bekannt ist, die Mitte bis Ende Juli starten soll. Der zweite Artikel informiert euch, was ihr in die Saison mitnehmen könnt, denn ihr müsst zwar einen neuen Charakter erstellen, verliert aber nicht alles, was ihr euch bisher erspielt habt.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, warum ihr eure Antworten gewählt habt. Natürlich sind wir auch neugierig, ob euch noch Inhalte oder Verbesserungen fehlen, die hier nicht genannt wurden.