Diablo 4 Season 1: Diese 5 spannenden Details verstecken sich im neuen Trailer

Wer im Trailer genau hinschaut, kann einiges entdecken.

Kürzlich hat Blizzard in einem ausführlichen Livestream verraten, was uns in der ersten Season von Diablo 4 erwartet, die bereits am 20. Juli startet. Dabei haben wir natürlich auch einen Trailer gesehen. Nun wurde allerdings auch noch ein Erklär-Trailer hinterhergeschoben. In dem verstecken sich neben den ganz offensichtlichen Infos einige neue Details, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Diese neuen Infos verstecken sich im Diablo 4-Trailer

Im neuen, rund 6-minütigen offiziellen Video erklärt der YouTuber DiEoxidE für Blizzard, was die sogenannte "Season of the Malignant" ausmacht.

Hier könnt ihr euch den Trailer selbst anschauen und schon mal Ausschau halten, was euch selbst auffällt:

6:12 Dieser Diablo 4-Trailer erklärt euch wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Neuer Bosskampf: Die Season dreht sich um eine neue Plage, die sich in Sanktuario ausbreitet. Ziemlich am Anfang des Videos, nämlich bei der Zeitmarke 0:08 min könnt ihr aber auch schon einen Blick auf einen neuen Bosskampf erhaschen.

Es wäre gut möglich, dass es sich bei diesem nicht um einen Dungeon-Endgegner, sondern um einen Boss aus der Season-Kampagne handelt.

Season-Ende verraten: Den Start-Termin der ersten Season hat Blizzard bereits groß im Stream angekündigt und auch wenn wir das Spiel starten, werden wir auf den Saison-Beginn am 20. Juli hingewiesen. Bereits davor war bekannt, dass die Seasons im Spiel etwa drei Monate dauern werden.

Dank des neuen Trailers wissen wir es jetzt aber genauer. Da wird zwar auch nicht dediziert auf das Ende hingewiesen, wer aufmerksam ist, kann aber entdecken, dass der Termin kurz eingeblendet wird: Es handelt sich um den 9. Oktober. Wir haben also etwas weniger als drei Monate Zeit, um die Season of the Malignant zu spielen und können davon ausgehen, dass kurze Zeit später die nächste Saison beginnt.

Es könnte sich auch um einen Platzhalter handeln, aber das Datum passt gut zu dem, was wir bisher erwartet hatten.

Gelbe Geschwulste überziehen Sanktuario: Die Malignance korrumpiert die Monster in Sanktuario und schafft damit einen ganz neuen Gegnertyp, der wiederum für eine ganz frische Spielmechanik sorgt. Mehr über die Malignant Hearts und die richtig starken Builds, die ihr mit ihnen bauen könnt, erfahrt ihr hier.

Die neue Verderbnis zeigt sich aber offensichtlich noch an anderen Stellen in der Welt. Im Trailer können wir nämlich immer wieder große gelbe Geschwulste erspähen. Wir können außerdem auch sehen, wie ein Charakter auf sie einschlägt. Womöglich gibt es also Aufgaben, bei denen wir sie zerstören müssen. Ein Effekt der ausgelöst wird, könnte aber auch auf einen Buff hindeuten, den wir durch den Schlag erhalten.

Mehr legendäre Aspekte: Bisher haben wir nur einen Blick auf Kapitel 1 der Saison-Reise werfen können und dort 5 legendäre Aspekte gesehen. Im neuen Trailer sehen wir, dass auch Kapitel 2 und 3 je fünf legendäre Aspekte als Belohnungen enthalten.

In Tweets der Entwickler war bisher nur die Rede von den sieben legendären Aspekten, die auch ins Eternal Realm kommen. Die Season wird aber wohl mindestens 35 enthalten, wenn wir davon ausgehen, dass jedes der sieben Kapitel gleich viele enthält.

Der Unterschlupf von Corban: Am Ende noch eine Kleinigkeit. In der Season erwartet uns auch ein neuer NPC. Im neuen Trailer können wir einen Blick auf seinen Unterschlupf am Rande einer Klippe werfen, der von einer Art Bannkreis umgeben ist, womöglich um die neue Plage fernzuhalten.

Habt ihr noch mehr spannende Details entdeckt?