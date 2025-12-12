Diablo 4 Season 11 – Schnell leveln: So erreicht ihr Stufe 60 in unter 2 Stunden

Wer schnell ins Endgame möchte, braucht dafür kaum zwei Stunden.

Neue Season in Diablo 4 – und schon wieder steht der Grind bis Stufe 60 an, um endlich die Endgame-Inhalte angehen zu können. Doch Season 11 macht es euch einfacher denn je, egal ob ihr lieber noch einmal die Story erleben oder in der offenen Welt einfach Monster klatschen möchtet.



Spielt in einer neuen Season immer zuerst die Season-Quest an, bevor ihr etwas anderes macht. Erst dadurch schaltet ihr frei, für die neue Season-Mechanik Erfahrung zu sammeln.

Turbo-Start dank Vessel of Hatred

Falls ihr das Add-on besitzt – und seien wir ehrlich: Wer seit elf Seasons Diablo 4 spielt, hat es ziemlich sicher –, dann ist die Kampagne von Vessel of Hatred mitunter die schnellste Möglichkeit, zumindest bis Stufe 50 zu kommen.

Der große Vorteil liegt in den Quest-EXP. Eure beste Wahl ist daher, alle Zwischensequenzen zu überspringen, Monster zu ignorieren und schnell zu den jeweiligen Questzielen zu reiten. Viele davon geben euch direkt ein komplettes Level.

Zudem lassen die Bosse oft einzigartige Gegenstände fallen, sodass ihr eure Builds deutlich früher zum Laufen bekommt, als wenn ihr auf zufällige Drops in der Welt hofft. Auch ansonsten werdet ihr regelmäßig mit brauchbarem Gear versorgt.

Wählt beim Erstellen des Charakters aus, dass ihr direkt in Vessel of Hatred starten wollt, und spielt dann so lange, wie ihr möchtet.

Wichtig: Schließt die Kampagne aber nicht komplett ab. Spielt höchstens bis zum letzten Dungeon. Ansonsten müsst ihr eine Questreihe beenden, die kaum EXP bringt, nur um das Flüstern freizuschalten. Geht stattdessen in die Charakterauswahl – dort könnt ihr den Rest der Kampagne skippen.

Göttliche Gaben und die Höllenflut

Falls ihr keine Lust auf die Kampagne habt, solltet ihr vor allem die Höllenfluten besuchen. Wenn ihr dort Duriel zum ersten Mal besiegt, erhaltet ihr seine Göttliche Gabe. Dadurch begegnen euch in Höllenfluten massenweise Maden, die alle EXP-Kugeln fallen lassen.

Nach eurem ersten Kill von Duriel schaltet ihr seine Gabe frei.

Sammelt ihr diese fleißig auf, bekommt ihr in wenigen Minuten mehrere Stufen auf einmal. Nirgendwo sonst erhaltet ihr in so kurzer Zeit so viele Erfahrungspunkte.

Das kann aber auch gefährlich sein. Wenn ihr zu schnell aufsteigt, hängt ihr mit Ausrüstung und Skillpunkten schnell hinterher. Das kann euch das Leben kosten – im Hardcore-Modus erst recht.

Vergesst nicht Festungen, Tränke und Kurast

Auch die klassischen Methoden funktionieren weiterhin hervorragend:

1. Haltet immer einen Trank aktiv. Unabhängig vom Effekt geben Tränke einen Bonus auf Erfahrung. Es kostet euch also nichts, dauerhaft einen laufen zu lassen.

2. Ab Stufe 50 wird das Leveln zäher. Hier lohnen sich Festungen sehr, da ihre Erfahrung mit eurem Level skaliert. Perfekt für die letzten Meter.

3. Werft regelmäßig einen Blick ins Inventar, ob ihr Siegel für Kurast habt. Manche davon geben Bonuserfahrung. Nutzt diese am besten sofort – der Schub von zwei bis drei Leveln ist enorm.

Wie schnell habt ihr Stufe 60 bisher erreicht?