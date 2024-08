Diablo 4 Season 5: Alle Infos zu Start-Uhrzeit, Patchnotes, Server-Status und mehr im Live-Ticker

Alles, was ihr vor dem Start von Season 5 in Diablo 4 wissen müsst.

Mit dem Ende von Season 4 startet in Diablo 4 auch direkt die fünfte Saison. Die wird zwar diesmal kürzer, bringt aber trotzdem einige Neuerungen für das ganze Spiel an den Start – darunter auch einen neuen Survival-Modus. Hier findet ihr alle Infos, die ihr vor Release braucht.

07:00 Uhr Moin, ihr Lieben! Heute ist es soweit, am Abend geht Season 5 los. Wir halten euch hier über alle Entwicklungen, mögliche Server-Probleme und mehr auf dem Laufenden.

Season 5-Release und verkürzte Laufzeit

Datum und Start-Uhrzeit: Los geht's mit Season 5 planmäßig am 6. August um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Name der Season: Saison der Höllenhorden

Verkürzte Season: Wie Game Manager Rod Fergusson inzwischen bestätigt hat, wird die fünfte Saison wohl nicht wie üblich für 12 Wochen laufen. Grund dafür ist, dass Season 6 zusammen mit der Erweiterung Vessel of Hatred erscheinen soll, die am 8. Oktober kommt. Ob die neue Season direkt zum Release startet, ist aber nicht bestätigt. (via Windowscentral)

Zwar dauert es bis zum DLC noch, aber dieser bringt unter anderem eine komplett neue Klasse:

Das erwartet euch in Diablo 4 Season 5

Die Saison der Höllenhorden fokussiert sich wie schon Season 4 weniger auf ein bestimmtes Gimmick und bringt vielmehr langfristige Verbesserungen ins Spiel. Dazu gehören mit den Höllenhorden ein neuer Endgame-Survival-Modus und eine Überarbeitung der Einzigartigen Items.

Der Trailer zeigt, was euch in Season 5 erwartet:

Höllenhorden: Im neuen Survival-Modus, den ihr sowohl im saisonalen als auch ewigen Realm freischalten könnt, kämpft ihr gegen Wellen aus Höllenwesen und tretet am Ende gegen den Grausamen Rat als Endboss an.

Dabei sammelt ihr die Ressource Brennender Äther, mit der ihr nach dem Run Schätze der Hölle öffnet. Die beinhalten dann legendäre und einzigartige Gegenstände, sowie Beschwörungsmaterialien und Gold.

Daneben stecken noch folgende Neuerungen in der Season via den Patch-Notes:

Neue Hauptquestreihe für Season 5

Update aller einzigartigen Gegenstände im Spiel

50 neue Uniques

Anpassungen von Klassen und Fertigkeiten

Neue Cosmetics im Battle Pass

3 neue Accessibility-Features: Auto-Pin für Quests, Kompass und Audio-Navigations-Assistenz

Die kompletten deutschen Patch-Notes für Update 1.5 gibt es auf der offiziellen Blizzard-Seite zum Spiel.

Eine Auflistung aller bereits bekannten neuen Uniques findet ihr hier:

Bevor die Season heute an den Start geht, gab es vom 25. Juni bis zum 2. Juli bereits einen Test der neuen Features via PTR (Public Test Server). Habt ihr daran teilgenommen, konntet ihr viele der Neuerungen schon ausprobieren.

Allerdings hat sich seither auch noch einiges geändert, was ihr in den Patchnotes rot hinterlegt findet – darunter auch die Anpassung aller einzigartigen Gegenstände.

Werdet ihr in die fünfte Season von Diablo 4 einmal reinschnuppern oder wartet ihr vielleicht auf die Erweiterung?