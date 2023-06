Diablo 4-Server sind bereit für den Launch - ´Wir haben alles getan, was wir tun konnten´

Blizzard gibt sich selbstbewusst bei der Serverstabilität.

Blizzard veranstaltete vor dem Release von Diablo 4 mehrere Beta-Phasen, in denen Interessierte vorab einen Blick in den ersten Akt des Spiels werfen konnten. Doch der Server Slam und alle vorherigen Betas waren nicht nur als Eigenwerbung gedacht. Vielmehr konnte das Entwicklerteam damit testen, wie es um die Kapazitäten der Server bestellt ist.

In einem Interview hat Blizzard nun verraten, wie der aktuelle Stand der Server ist. Das Team gibt sich sicher und denkt, dass es dem Ansturm zum Release gewachsen ist. (via gamesradar.com)

Diablo 4-Server sind bereit für den Ansturm

General Manager Rod Fergusson erklärte, dass sich die Stresstests der Server bezahlt gemacht haben. Das Team habe aus jeder dieser Beta-Phasen etwas lernen können und fühlt sich nun sicher genug, dass die Server zum Launch stabil bleiben:

Wir fühlen uns besser, wir haben ein gutes Gefühl bei all den Dingen, die wir gelernt haben.

Fergusson verglich den Launch von Diablo 4 mit der Eröffnung eines Freizeitparks: Sollten zur Eröffnung eine Million Menschen gleichzeitig in den Park wollen, kann das aufgrund der begrenzten Eingänge nicht funktionieren. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß der Freizeitpark an sich ist, denn der limitierende Faktor ist der Einlass.

In unserem Diablo 4-Test verraten wir euch, was wir für Erfahrungen mit dem Spiel gemacht haben:

Doch Blizzard hat alles getan, um die Server auf den großen Ansturm vorzubereiten:

Wir haben alles getan, was wir tun konnten, um den Launch so reibungslos wie möglich zu gestalten. Und wir fühlen uns gut damit, wie wir aufgestellt sind.

Fergusson erklärt außerdem, dass Diablo 4 mit einem Schlag weltweit zugänglich sein wird. Zu seiner Zeit bei Xbox wurden Spiele noch zur Ortszeit jeder Zeitzone einzeln um Mitternacht freigeschaltet. Doch der weltweite Launch sorgt nun für einen größeren Ansturm, auf den sich Blizzard vorbereiten muss.

Deshalb könnte es sein, dass es zum Launchtag ein wenig holprig bei der Serverstabilität werden könnte. Doch Blizzard hat eine Menge Tests durchgeführt und fühlt sich gut vorbereitet.

Der Start von Diablo 4: Alle Infos

Der Start der Diablo 4-Server steht kurz bevor. Das Spiel erscheint für all diejenigen, die die Digital Deluxe Edition oder die Ultimate Edition vorbestellt haben, am 2. Juni um 1:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Alle anderen müssen bis zum Release am 6. Juni um 1:00 Uhr warten.

Für den Release müsst ihr das Spiel noch einmal komplett herunterladen. Es bringt also nichts, den Beta-Clienten installiert zu lassen. Ihr könnt ihn ruhig deinstallieren und das Spiel bereits jetzt für den Early Access-Start herunterladen. Der Preload für den eigentlichen Release beginnt am 4. Juni, voraussichtlich um 1:00 Uhr.

Blizzard ist vorbereitet, aber wie sieht es bei euch aus? Welche Vorbereitungen müsst ihr noch für den Release treffen?