Pferderüstung für 16€ - Preise aus dem Diablo 4-Echtgeldshop lassen Fans enttäuscht zurück

Wir haben jetzt eine erste Idee davon, was uns im Echtgeldshop erwartet.

Diablo 4 kommt mit einem Echtgeld-Shop, in dem wir beispielsweise Rüstungssets oder spezielle Mounts kaufen können. In der Testphase war der Shop noch nicht verfügbar, sodass wir uns noch keinen detaillierten Eindruck verschaffen konnten. Ein paar erste Preise gibt es jedoch schon und über die ärgern sich Spieler*innen auf Reddit. Wirklich verwunderlich sind die geforderten Summen aber nicht.

Das wissen wir aktuell über die Preisgestaltung

Blizzard hat uns bereits einige Beispiel-Bilder aus dem Shop zur Verfügung gestellt. Zusätzlich kursieren auch Screenshots auf Reddit. Hier könnt ihr eine Auswahl der Bilder sehen:

Auf dem ersten Bild seht ihr das sogenannte Wraith Lord Set, das sieben kosmetische Items enthält und für das ein Preis von 2.800 "Platinum" angegeben ist. Das letzte Bild zeigt, in welchen Paketen die Shop-Währung gekauft werden kann und was wir dafür hinblättern müssen.

Ein Paket, das exakt die 2.800 Platin umfasst, kostet 25 US-Dollar. Es ist zu vermuten, dass der Preis ohne Anpassung an den Wechselkurs in Euro übernommen wird, da auch bei Overwatch-Skins kein Unterschied gemacht wird. Demnach müsstet ihr 25 Euro für das kosmetische Rüstungsset zahlen.

Das zweite Set kostet 1.300 Platin. Hierfür gibt es kein passendes Paket. Ihr müsstet also 1.000 Punkte für 10 Euro und noch mal 500 Punkte für 5 Euro kaufen. Das gilt zumindest dann, wenn ihr nicht gerade noch Platin übrig habt.

Dass das Add-on mit dem Mount und den zusätzlichen Inhalten direkt mit einem Dollarpreis angegeben ist, liegt wahrscheinlich daran, dass der Screenshot schon älter ist – oder man wollte hier einen direkteren Anhaltspunkt geben. Es ist aber eher anzunehmen, dass wir bestimmte Inhalte nicht einfach mit PayPal oder Kreditkarte zahlen können, sondern erst Platin brauchen.

Fans zeigen sich verägert und enttäuscht

Auf Reddit sind viele User enttäuscht oder äußern wenig Bereitschaft diese Preise zu zahlen, gerade da es sich bei Diablo 4 eben nicht um einen Free2Play-Titel, sondern um ein Vollpreisspiel handelt.

Einfache Lösung. Kauft es einfach nicht. Ich kaufe bei ihnen nicht eine einzige Sache für diese verrückten Preise.

In einem anderen Reddit-Beitrag wird eine Pferderüstung diskutiert, die bei einigen gleich Erinnerungen an den viel kritisierten "Horse Armor-DLC" von The Elder Scrolls 4 weckt. Die Rüstung kostet 1.600 Platin, also umgerechnet 16 Euro. Aber auch hierfür müssten wieder mehr Platin-Punkte gekauft werden, weil es den passenden Betrag nicht gibt. User Grim_Reach bemerkt hierzu:

Ich habe nichts gegen bezahlte Cosmetics, aber diese hier sind sehr teuer.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Das kommt wenig überraschend

Kollege Stephan, der auf jahrelange Erfahrung mit Blizzard zurückblickt, ist allerdings alles andere als überrascht von den hohen Preisen. Die sind nämlich, wie er sagt, durchaus vergleichbar mit World of Warcraft. In WoW müsst ihr beispielsweise sogar um die 20 Euro hinblättern, um einfach nur eure Gilde umzubenennen.

Auch wenn wir uns etwas weiter entfernen und mal einen Blick auf Assassin's Creed Valhalla werfen, finden wir hohe Shop-Preise. Ein Outfit-Paket kann hier auch mal mit 20 Euro zu Buche schlagen.

Was Stephan dagegen verwundert, ist, dass in einer eigenen Währung gezahlt werden muss, die nur in Paketen gekauft werden kann. Aber bislang handelt es sich bei allem, was wir gesehen haben, auch nur um vorläufige Infos. Sobald der Echtgeldshop für Diablo 4 komplett verfügbar ist, wird er sich in einem detaillierten Artikel zum Thema äußern und die ganze Situation für euch einordnen.

Was haltet ihr von den bisher bekannten Preisen? Habt ihr damit gerechnet, seid ihr enttäuscht und vor allem: Kommen diese kosmetischen Items für euch infrage?