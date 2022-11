Neues Outfit-Pack für AC Valhalla macht alle glücklich, die sich auf Red freuen

Ubisoft kündigte ein neues Outfit-Paket für Assassin’s Creed Valhalla an. Nachdem die letzten Pakete mit einer absurden Cyber-Klamotte und Lichtschwertern eher futuristisch ausgefallen sind, geht es nun wieder zurück zu den Wurzeln. Zwar erwartet uns kein Outfit, das wir so im hohen Norden finden würden, dafür aber in einem kommenden Assassins Creed-Titel vorkommen wird.

Assassin’s Creed beschreitet den Weg des Kriegers

Was für Outfits wird es geben? Auf Twitter veröffentlichte Ubisoft ein erstes Bild des neuen Outfit-Packs, das zwei neue Rüstungs-Sets, zwei Waffen, einen Skin für das Reittier und einen Skin für den Raben beinhaltet:

Das Pack wird unter dem Namen Yurei Bushido Pack veröffentlicht und kann direkt über das AC Valhalla-Menü erworben werden. Laut Ubisoft stammt die Sammlung von einem berühmten östlichen Krieger, der seine Artefakte nun an einen Schwarzmarkthändler überlassen musste.

Wann wird es die Outfits geben? Wie Ubisoft mitteilt, gibt es die Outfits ab sofort im Assassin’s Creed Valhalla Store. Das Pack kann für 2.000 Helix erworben werden. Um euch das Paket leisten zu können, müsst ihr also für Echtgeld die Ingame-Währung kaufen. Umgerechnet seid ihr so rund 20 Euro für das Paket los.

Passend dazu gibt es übrigens auch noch ein Skin-Set für das Schiff, das mit 500 Helix weniger kostet als das umfangreiche Yurei Bushido Pack.

Outfits erinnern an AC Red

Normalerweise passen die asiatischen Outfits nicht in das Wikinger-Setting von Valhalla. Doch die Outfits machen bereits Lust auf das angekündigte Assassin’s Creed Red. Hier verschlägt es euch in das feudale Japan, das wie in Valhalla auf einer riesigen Open World-Map spielen wird.

Einem Leak zufolge sollen wir in die Rolle einer Shinobi schlüpfen, die mit dem Katana bewaffnet von Dach zu Dach schleichen wird. Auch nach dem Release von AC Red soll der Titel mit allerhand neuen Inhalten versorgt werden, ähnlich wie es aktuell bei AC Valhalla der Fall ist.

Wann erscheint AC Red? Der Titel hat noch nicht einmal seinen finalen Namen enthüllt, weshalb es noch dauern wird, bis das Spiel erscheint. AC Red wird wohl frühstens im Jahr 2024 erscheinen – sofern die Entwicklung so verläuft wie geplant. Alle Infos zum Spiel gibt es hier auf GamePro.

Welches Outfit-Paket würdet ihr gerne mal in einem AC-Titel sehen?