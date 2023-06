Early Access, Release oder Sale: Ab wann spielt ihr Diablo 4?

Wann öffnen sich für euch die Pforten zur Hölle?

Der Release von Diablo 4 erfolgt in zwei Schritten. Wenn ihr euch die Digital Deluxe- respektive die Ultimate Edition holt, könnt ihr bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1 Uhr deutscher Zeit loslegen. Der Release des Action-RPGs erfolgt dann exakt vier Tage später am 6. Juni.

Doch wann legt ihr los? Habt ihr euch als Fans der Reihe, nach Blick in die Open Beta/Server Slam oder den überaus positiven Tests bereits für einen Kauf entschlossen, dann verratet uns doch, wann für euch das große Geschnetzel durch Sanktuario beginnt.

Umfrage: Early Access vs. Release – oder doch erst im Sale?

Die Umfrage richtet sich an diejenigen unter euch, die bereits eine Kaufentscheidung getroffen haben. Zur Auswahl geben wir euch vier Antwortmöglichkeiten, darunter auch "wenige Wochen nach Release", falls ihr euch dazu entschlossen habt, den Sturm auf die Server oder erste Balancing-Patches abzuwarten.

Da der Andrang in der Early Access-Beta für Vorbesteller*innen bereits riesig war, sind wir sehr gespannt, wie viele von euch direkt am 02. Juni oder spätestens zum Release starten. Verratet uns in den Kommentare auch gerne den Grund, der für euren Kauf ausschlaggebend war. Vorab ein großes Dankeschön fürs Mitmachen!

Die Umfrage werden wir wie gewohnt im Verlauf der kommenden Woche auswerten.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Was taugt die Vollversion? Unsere Meinung zu Diablo 4

30:01 Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Im Video oben berichten Kollegin Ann-Kathrin und GameStar-Kollege Heiko von ihren Erfahrungen aus der zehntägigen Review-Phase. Seid ihr noch unentschlossen, ob das Spiel für euch taugt, schaut auch gerne in den GamePro-Test von Kevin, den wir euch weiter oben verlinkt haben.

An dieser Stelle euch ganz viel Spaß mit Diablo 4 und wir drücken die Daumen, dass die Server stabil bleiben.